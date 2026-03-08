Investigan incendio en instalaciones del 911 en Choluteca

CHOLUTECA, HONDURAS

El Sistema Nacional de Emergencias 911 informó este domingo sobre un incendio, presuntamente provocado, en las instalaciones del Centro de Emergencias y Coordinación de Operaciones (CECOP) regional de Choluteca, hecho que está siendo investigado por las autoridades.

De acuerdo con un comunicado del 911, el incidente se registró a las 16:14 horas, cuando a través de la línea de emergencias se recibió una denuncia sobre el intento de incendio en las instalaciones del centro operativo, presuntamente provocado por personas malintencionadas.

El incendio provocó daños materiales en la infraestructura; sin embargo, la rápida detección de la emergencia permitió que el Benemérito Cuerpo de Bomberos interviniera de inmediato, evitando que el siniestro se extendiera.

Según el 911, la oportuna actuación de los bomberos permitió salvaguardar la vida de las personas presentes y prevenir un incendio de mayores proporciones que pudo haber comprometido la operatividad del servicio de emergencias y la infraestructura estatal.

Las autoridades indicaron que actualmente se encuentran investigando los móviles detrás del incendio, mientras se realiza la recopilación de evidencia técnica y testimonial para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, la institución anunció que entregará formalmente las grabaciones de las cámaras de seguridad a los entes de justicia, con el objetivo de facilitar la identificación de los responsables y deducir las responsabilidades penales correspondientes.

El Sistema Nacional de Emergencias 911 condenó enérgicamente cualquier acción que atente contra los bienes del Estado, especialmente aquellos destinados a la protección y seguridad de la población hondureña.