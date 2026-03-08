  1. Inicio
Decomisan armas en autobús de la barra los “Mega Locos”

Durante el registro, los agentes encontraron cuatro armas de fuego —dos pistolas y dos revólveres— junto con su respectiva munición, las cuales fueron decomisadas de inmediato como medida preventiva.

La revisión fue realizada en la carretera Carretera CA-5, a la altura del sector de El Durazno, donde el autobús fue detenido para una inspección de rutina.
San Pedro Sula, Honduras

Una inspección preventiva de la Policía Nacional de Honduras permitió el decomiso de cuatro armas de fuego en un autobús que transportaba aficionados de la barra “Mega Locos” del Real Club Deportivo España, cuando ingresaba a Tegucigalpa.

Durante el registro, los agentes encontraron cuatro armas de fuego —dos pistolas y dos revólveres junto con su respectiva munición, las cuales fueron decomisadas de inmediato como medida preventiva.

Las autoridades informaron que no se reportaron personas detenidas, aunque el decomiso evitó posibles incidentes de violencia vinculados a barras organizadas.

El autobús, marca Blue Bird, procedía de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, y trasladaba aficionados que se dirigían a la capital para apoyar a su equipo en el encuentro programado para este domingo frente al Club Olimpia en el Estadio José de la Paz Herrera 'Chelato Uclés'.

Armas decomisadas a los aficionados del Real España.

Redacción La Prensa
