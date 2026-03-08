Olimpia vs Real España, EN VIVO hoy en Liga: hora y dónde ver el clásico

San Pedro Sula, Honduras.

¡Se viene partidazo! El Olimpia tiene un gran invitado este domingo en el Estadio Nacional. Los Albos reciben al Real España, en un vibrante clásico correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026.

Ambos llegan con panoramas distintos. Por un lado, el actual bicampeón del fútbol hondureño sigue dejando dudas tras un irregular inicio en el certamen: han cosechado tres triunfos, dos empates y tres derrotas, resultados que lo ubican en el quinto lugar con 11 unidades.

Enfrente, tiene a un Real España invicto. La "Máquina" ha liderado en el Clausura 2026, sin embargo, tras el triunfo de Motagua sobre el Choloma en el Deras (1-3), bajó al segundo puesto, por lo que necesita de un marcador positivo para escalar nuevamente en la tabla.