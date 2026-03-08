Olimpia vs Real España, EN VIVO hoy en Liga: hora y dónde ver el clásico

¡Se viene partidazo! El Olimpia tiene un gran invitado este domingo en el Estadio Nacional. Los Albos reciben al Real España, en un vibrante clásico correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026.
Ambos llegan con panoramas distintos. Por un lado, el actual bicampeón del fútbol hondureño sigue dejando dudas tras un irregular inicio en el certamen: han cosechado tres triunfos, dos empates y tres derrotas, resultados que lo ubican en el quinto lugar con 11 unidades.
Enfrente, tiene a un Real España invicto. La "Máquina" ha liderado en el Clausura 2026, sin embargo, tras el triunfo de Motagua sobre el Choloma en el Deras (1-3), bajó al segundo puesto, por lo que necesita de un marcador positivo para escalar nuevamente en la tabla.
Ambos equipos vienen de tropezar en la pasada fecha; de parte del Olimpia cayeron por 2-1 ante el Marathón (2-1) el pasado fin de semana en el Estadio Yankel Rosenthal y del lado de los Aurinegros, vienen de igualar 2-2 ante el Platense en el Morazán.
Olimpia busca revertir su situación, pero para ello deberá derribar la barrera de un Real España que llega encendido y liderado en el ataque por Eddie Hernández, delantero que cuenta con 8 anotaciones en lo que va del Clausura 2026.
Su último antecedente fue en las triangulares del torneo Apertura 2025. En dicha serie, el cuadro de Eduardo Espinel le ganó el pulso ganando por la mínima en los dos juegos; se enfrentaron en la jornada 1 y 6 de dicha fase.
Hora y dónde ver el Olimpia vs Real España
El clásico moderno es uno de los duelos esperados de la jornada. La acción comenzará a partir de las 5:15 PM en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y será transmitido por la señal de Deportes TVC y el minuto a minuto en www.laprensa.hn.
DATOS DEL CLÁSICO
Estadio: Nacional Chelato Uclés
Hora de inicio: 5:15 pm
Transmite: Deportes TVC
Árbitro: Nelson Salgado.