Liga Nacional Femenina de Honduras anuncia calendario del torneo clasificatorio 2026

La Liga Nacional de Fútbol Femenino de Honduras ha hecho oficial el calendario del torneo clasificatorio 2026.
Durante la ceremonia de lanzamiento oficial realizada en Tegucigalpa , las autoridades confirmaron que la competencia arranca el próximo 15 de marzo con la participación de 22 equipos divididos en dos grupos de 11 integrantes.
El certamen contará con una fase de vueltas regulares que dará acceso a 16 equipos a la liguilla , la cual dará pasar a la ronda de octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final. A la fase decisiva del campeonato clasificarán los ocho mejores de cada grupo.
Al ser un torneo clasificatorio, la segunda edición de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Honduras otorgará acceso a los 16 clubes ubicados en la tabla general al torneo Apertura 2026, previsto a realizarse este año.
Durante el evento, el presidente de la Liga, Francisco Herrera, mencionó que tras el torneo piloto realizado en 2025, que en este momento buscan dar pasos importantes para que en un término de dos años el fútbol femenino en Honduras cuente con una liga semiprofesional de 16 o 12 equipos que esté afiliado a la Federación.
Así se jugará la primera jornada de la Liga Femenina
Zona centro, oriente y sur
Olimpik FC - Lobas UPNFMTiupa Femenil - CD BroncosPanamericano - Fénix SportGénesis La Paz - AD SoledadMotagua - Fénix PGS
*Descansa Olimpia
Zona norte y occidente
Marathón La Prensa - CD RosalilasCD Universidad - CD LiverpoolImprenta Dania - Euro SportZamora - CD UnderCD Santos - Real España
*Academia Descansa Povoa