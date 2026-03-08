Liga Nacional Femenina de Honduras anuncia calendario del torneo clasificatorio 2026

La Liga Nacional de Fútbol Femenino de Honduras ha hecho oficial el calendario del torneo clasificatorio 2026.

Durante la ceremonia de lanzamiento oficial realizada en Tegucigalpa , las autoridades confirmaron que la competencia arranca el próximo 15 de marzo con la participación de 22 equipos divididos en dos grupos de 11 integrantes.

El certamen contará con una fase de vueltas regulares que dará acceso a 16 equipos a la liguilla , la cual dará pasar a la ronda de octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final. A la fase decisiva del campeonato clasificarán los ocho mejores de cada grupo.