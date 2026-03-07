Tabla de posiciones Liga Nacional: bajan al Real España y hay nuevo líder en la cima

La jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continuó este sábado con dos partidos que movieron la clasificación. El duelo entre Olancho FC y Platense FC abrió la actividad del día, mientras que el choque entre Choloma y Motagua cerró la jornada sabatina.
En el primer encuentro de la tarde, los Potros hicieron respetar su casa y se quedaron con una importante victoria 2-1 ante Platense. Los goles del triunfo para Olancho FC fueron obra de Henry “Cachita” Gómez y Clayvin Zúniga, quienes marcaron la diferencia en un intenso clásico que terminó favoreciendo al conjunto olanchano.
Más tarde, Motagua visitó a Choloma y logró un triunfo clave que le permite tomar el liderato del torneo. El equipo dirigido por Javier López se impuso gracias a las anotaciones de Rodrigo de Olivera, Carlos Mejía y Rodrigo Gómez, frente a un Choloma que continúa sin encontrar regularidad en el campeonato.
Con este resultado, Motagua alcanza las 19 unidades y se coloca en la primera posición de la tabla, desplazando al Real España al segundo lugar con 18 puntos.
Por su parte, Olancho FC escaló al tercer puesto al llegar a 13 unidades. Detrás aparece Marathón en la cuarta posición con 11 puntos, mientras que Olimpia completa los primeros cinco lugares.
La zona media de la clasificación la ocupan Lobos UPNFM en la sexta posición y Victoria en el séptimo lugar, ambos con 10 puntos. El Victoria ha mostrado una notable mejoría en las últimas jornadas del Clausura.
En la parte baja de la tabla aparece Juticalpa FC en la octava posición con 9 unidades, seguido por Platense que ocupa el noveno lugar con 8 puntos.
Finalmente, en el fondo de la clasificación se encuentran Choloma y Génesis PN, ambos con apenas 6 tras diez jornadas disputadas.