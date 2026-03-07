  1. Inicio
Olancho FC vs Platense, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

Olancho FC y Platense FC se enfrentan este sábado en un atractivo duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL OLANCHO FC VS PLATENSE

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa desarrollándose con intensidad, regalando emocionantes enfrentamientos, resultados sorpresivos y grandes momentos en esta nueva edición del campeonato del fútbol hondureño.

En la jornada sabatina, el balompié catracho ofrece un atractivo duelo en el que Olancho FC será anfitrión frente a Platense FC, dos equipos que buscarán sumar puntos importantes cuando se enfrenten en el partido correspondiente a la jornada 10 del certamen.

El juego tendrá un horario de comienzo a las 5:15 pm, hora de Honduras. Será transmitido por Deportes TVC y se podrá seguir minuto a minuto en DIARIO La Prensa.

