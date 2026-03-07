Empleo, inversión y energía, la agenda en común del CN y Ccic

San Pedro Sula, Honduras

La región norte y San Pedro Sula están en la agenda del Congreso Nacional, aseguró su presidente, Tomás Zambrano, tras concluir una reunión con directivos de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

Zambrano sostuvo una serie de encuentros en la capital industrial junto a diputados del departamento y representantes de distintos sectores, entre ellos el sector empresarial.

La agenda fue extensa y abarcó temas de interés nacional, del Valle de Sula y la ciudad.

En el ámbito nacional, los empresarios expusieron a los diputados la urgencia de discutir y aprobar iniciativas como la Ley de Empleo Parcial, la capitalización de Banhprovi para financiar MiPymes y vivienda social, la agilización de licencias ambientales y certificados de operación del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

También la creación de una ventanilla exprés para proyectos de inversión estratégica, la reforma institucional del sistema de seguridad social, reformas electorales, una Ley para determinar el salario mínimo y una legislación especial para proteger proyectos de interés nacional.

Además, dialogaron sobre infraestructura portuaria e inversiones en Puerto Cortés, la reducción y racionalización de sanciones administrativas, así como la promoción del turismo.

Son temas prioritarios para el desarrollo económico y social del país, enfocada en iniciativas que contribuyan a dinamizar la economía, fortalecer la inversión y generar más oportunidades de empleo para los hondureños.

Entre otros de los temas discutidos destacaron la competitividad, energía, infraestructura y proyectos estratégicos para el Valle de Sula, como la construcción de la represa El Tablón.

Asimismo, se mencionó la construcción y puesta en marcha del libramiento de San Pedro Sula, uno de los proyectos de infraestructura que podría aliviar el problema vial que enfrentan a diario los sampedranos.

Los temas energéticos también fueron parte de la agenda, entre ellos el interés en proyectos de paneles solares para vivienda social y los incentivos para energía renovable residencial.