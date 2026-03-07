Empleo, inversión y energía, la agenda en común del CN y Ccic

La región norte y San Pedro Sula están en la agenda del Congreso Nacional, aseguró su presidente, Tomás Zambrano, tras concluir una reunión con directivos de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).
Zambrano sostuvo una serie de encuentros en la capital industrial junto a diputados del departamento y representantes de distintos sectores, entre ellos el sector empresarial.
La agenda fue extensa y abarcó temas de interés nacional, del Valle de Sula y la ciudad.
En el ámbito nacional, los empresarios expusieron a los diputados la urgencia de discutir y aprobar iniciativas como la Ley de Empleo Parcial, la capitalización de Banhprovi para financiar MiPymes y vivienda social, la agilización de licencias ambientales y certificados de operación del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).
También la creación de una ventanilla exprés para proyectos de inversión estratégica, la reforma institucional del sistema de seguridad social, reformas electorales, una Ley para determinar el salario mínimo y una legislación especial para proteger proyectos de interés nacional.
Además, dialogaron sobre infraestructura portuaria e inversiones en Puerto Cortés, la reducción y racionalización de sanciones administrativas, así como la promoción del turismo.
Son temas prioritarios para el desarrollo económico y social del país, enfocada en iniciativas que contribuyan a dinamizar la economía, fortalecer la inversión y generar más oportunidades de empleo para los hondureños.
Entre otros de los temas discutidos destacaron la competitividad, energía, infraestructura y proyectos estratégicos para el Valle de Sula, como la construcción de la represa El Tablón.
Asimismo, se mencionó la construcción y puesta en marcha del libramiento de San Pedro Sula, uno de los proyectos de infraestructura que podría aliviar el problema vial que enfrentan a diario los sampedranos.
Los temas energéticos también fueron parte de la agenda, entre ellos el interés en proyectos de paneles solares para vivienda social y los incentivos para energía renovable residencial.
Somos un Congreso Nacional de puertas abiertas
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que se abordaron distintas tematicas y existe un compromiso con el sector empresarial de velar por la seguridad jurídica del país y de quienes invierten.
"Vamos a respetar la propiedad privada, no estamos viendo como enemigo a ningún grupo de la sociedad. En el Congreso somos aliados del sector privado", aseguró el titular del Legislativo.
Zambrano reiteró a los directivos de la CCIC que en el Congreso Nacional existe el interés de generar condiciones para atraer inversión y empleo.
Recordó que en el CN anterior hubo cuatro años de división con el sector privado, pero afirmó que actualmente existe una política de puertas abiertas al diálogo.
"Venimos a la casa de los empresarios a escucharlos e impulsar una agenda por Honduras", expresó.
Hemos hablado de diferentes temas de interés para Honduras y, sobre todo, para el departamento de Cortés. Esperamos que esta visita se repita y que sea de manera permanente, dijo Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
Por su parte, Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), afirmó que el sector empresarial está dispuesto a ser un brazo de apoyo para el Gobierno.
Qubain destacó la disposición del empresariado de continuar aportando al desarrollo del país mediante el diálogo y el trabajo conjunto con las instituciones del Estado.
Asimismo, solicitó mayor apoyo a la zona norte, que genera más del 60 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, señalando que en gobiernos anteriores no se había recibido el respaldo necesario.
También abogó por la construcción de la represa El Tablón, priorizando la seguridad y el bienestar del Valle de Sula.
Esperemos seguir trabajando de la mano
“Esperamos estar permanentemente trabajando para ser un brazo de apoyo para el Gobierno, para que podamos prosperar todos juntos, creando confianza y certidumbre, trabajando por Honduras y no por un partido ni por un interés particular”, manifestó Karim Qubain, presidente de la CCIC.
Actualmente, el Congreso Nacional realiza un proceso de socialización del proyecto de Ley de Empleo a Tiempo Parcial, el cual se espera aprobar en las próximas semanas.
Además, el Legislativo ya aprobó varias amnistías y la ampliación del Régimen de Importación Temporal (RIT) por cinco años.
Durante el encuentro también se discutieron como prioridad temas como los libramientos en San Pedro Sula y la necesidad de retomar la construcción de represas para controlar las inundaciones en el Valle de Sula.
Tras la reunión, el presidente del Congreso Nacional y los diputados recorrieron el Bazar del Sábado para compartir con emprendedores.
"Venimos a quedar comprometidos. Estamos para ser aliados de los emprendedores de Honduras", expresó Tomás Zambrano, quien durante la visita conversó con varios participantes del evento.