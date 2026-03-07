  1. Inicio
Pichichi Liga Española: goleador amenaza a Mbappé con doblete y Lamine marca; la tabla

Lamine Yamal sube en la tabla de goleadores de LaLiga y otro delantero brilla con doblete para presionar a Mbappé.

Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. Le respiran de cerca a Mbappé tras doblete y Lamine Yamal se luce con golazo.
20. Hugo Duro (Valencia) - El delantero brasileño suma 7 goles en la en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. El equipo ché juega este domingo 8 de marzo ante Alavés.
19. Antony (Betis) - El delantero brasileño tiene 7 goles en la en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. El equipo bético juega este domingo 8 de marzo ante Getafe.
18. Lucas Boyé (Deportivo Alavés) - El delantero argentino suma 7 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. Su equipo se enfrenta al Valencia este domingo 8 de marzo.
17. Georges Mikautadze (Villarreal) - El delantero georgiano tiene 8 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. Su equipo juega este domingo 8 de marzo contra el Elche.
16. Juan 'Cucho' Hernández (Betis) - El delantero colombiano suma 8 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. El equipo bético juega este domingo 8 de marzo ante Getafe.
15. Raphinha (Barcelona) - El delantero brasileño está con 8 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. Fue suplente y entró de cambio este sábado 7 de marzo ante Athletic Club de Bilbao, pero no marcó.
14. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) - El delantero argentino se fue en blanco en el triunfo colchonero (3-2) ante Real Sociedad y se quedó con 8 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. ¡Números muy pobres del campeón del mundo!
13. Alberto Moleiro (Villarreal) - El centrocampista español tiene 9 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. El Submarino Amarilla juega este domingo 8 de marzo frente al Elche.
12. Vladyslav Vanat (Girona) - El delantero ucraniano suma 9 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026, no pudo marcar en esta jornada en el empate (1-1) ante el Levante.
11. Vinicius (Real Madrid) - El delantero brasileño se quedó con 9 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026, ya que no pudo marcar en el triunfo madridista (1-2) ante el Celta de Vigo.
10. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) - El delantero español suma 10 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
9. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) - El goleador noruego firmó su décimo gol en la Liga Española con el tanto que hizo en el triunfo (3-2) contra la Real Sociedad.
8. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) - El delantero español llegó a 11 goles en la Liga Española tras el tanto que hizo en la derrota (3-2) contra Atlético de Madrid.
7. Borja Iglesias (Celta de Vigo) - El delantero español anotó el gol de su equipo en la derrota (1-2) ante Real Madrid y llegó a 11 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
6. Robert Lewandowski (Barcelona) - El delantero polaco ha marcado 11 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. Entró de cambio este sábado 7 de marzo ante Athletic Club de Bilbao, pero no anotó.
5. Ferran Torres (Barcelona) - El delantero español tiene 12 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. No pudo marcar contra Athletic Club de Bilbao este sábado 7 de marzo.
4. Ante Budimir (Osasuna) - El delantero croata marcó este sábado 7 de marzo un gol en el empate (2-2) frente al Mallorca y llegó a 13 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española.
3. Lamine Yamal (Barcelona) - El delantero español anotó un golazo este sábado 7 de marzo para el triunfo del Barça (0-1) ante Athletic Club de Bilbao y llegó a 14 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
2. Vedat Muriqi (Mallorca) - El delantero kosovar marcó un doblete este sábado 7 de marzo en el empate (2-2) contra el Osasuna y llegó a 18 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española. ¡Presiona al líder del Pichichi!
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) - El delantero francés lidera la tabla de goleadores de la Liga Española con 23 goles. El actual Pichichi está de baja por lesión.
