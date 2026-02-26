Congreso podría activar juicios políticos contra funcionarios, advierte Tomás Zambrano

Teguciglapa, Honduras.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, advirtió este jueves que si se alcanzan los 86 votos requeridos por la Constitución, el Legislativo podría impulsar juicios políticos contra altos funcionarios que hayan abusado de sus cargos o actuado por motivaciones políticas. En entrevista, Zambrano recordó que desde el 25 de enero, al asumir la presidencia del Congreso, manifestó que el Poder Legislativo respaldaría “al cien por ciento” a los operadores de justicia en la lucha contra la delincuencia, pero también asumiría un rol de control sobre los funcionarios electos por la Cámara. “El Congreso se convierte en un auditor, en un controlador, para que los funcionarios electos no abusen. Si se tienen los votos, se va a aplicar juicio político contra cualquier alto funcionario que, ostentando el cargo, abusó, violentó la Constitución y obedeció a motivaciones meramente políticas”, expresó Zambrano.

Ambiente en el Congreso

Zambrano aseguró que existe un “ambiente” entre diputados de distintas bancadas para revisar la conducta de algunos altos funcionarios. No obstante, aclaró que hasta el momento no hay ninguna solicitud formal incorporada en la agenda legislativa. “Nunca se ha aplicado un juicio político en el país, pese a que la figura existe desde hace más de trece años”, señaló. El titular del Legislativo explicó que el procedimiento inicia con la presentación de una denuncia. Posteriormente, el pleno debe votar su admisión con mayoría calificada de 86 votos. De aprobarse, el funcionario queda suspendido y se nombra una comisión multipartidaria que investiga el caso, recopila pruebas y presenta un informe con la recomendación correspondiente. Si el informe concluye que hubo abuso en el ejercicio del cargo y el pleno vota por la destitución, el funcionario podría enfrentar además responsabilidades penales ante el Ministerio Público, conforme a la Constitución y la ley. Zambrano también advirtió que si una solicitud de juicio político es rechazada, el mismo funcionario no podrá ser sometido nuevamente a ese proceso sino hasta la siguiente legislatura. “Las cosas no se tienen que hacer por emotividad ni por venganza, sino apegadas a la ley y a la Constitución”, enfatizó.

Cuestionamientos a ley de amnistía

Durante la entrevista, Zambrano reiteró su postura crítica contra el decreto de amnistía, conocido como “ley Rasel”, que benefició a personas procesadas por supuestos actos de corrupción. A su criterio, dicho decreto es “inconstitucional e ilegal”, al considerar que fue aprobado sin el quórum requerido y que el Congreso no tiene atribución para otorgar amnistías en casos relacionados con delitos contra la administración pública.