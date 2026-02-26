Recortarán el Presupuesto General 2026 en L39 mil millones

Tegucigalpa, Honduras.

“El gobierno anterior aumentó la planilla en 20 mil millones de lempiras anuales en la administración central, pero al revisar otras instituciones y poderes del Estado la cifra sube a 33 mil millones”, declaró Argueta.

José Argueta, secretario de Prensa, afirmó que el ajuste responde a una revisión del gasto público y a la necesidad de contener el crecimiento de la planilla estatal.

El gobierno anunció que reducirá el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para 2026 a aproximadamente 430 mil millones de lempiras, es decir, casi 39 mil millones menos que los 469 mil millones aprobados en septiembre de 2025 por la administración anterior.

Las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros del martes 25 de febrero de 2026, según el portavoz, generarán un ahorro estimado de 600 millones de lempiras mensuales, equivalente a unos 7,500 millones anuales.

El Ejecutivo ordenó que en un plazo de dos semanas cada secretario de Estado entregue un informe pormenorizado sobre la situación financiera y operativa de su dependencia.

Argueta señaló que se fusionarán instituciones con funciones duplicadas, entre ellas Sedecoas, la Secretaría de Planificación y la Secretaría de la Presidencia. “Se elimina la duplicidad de los recursos y no las funciones que brindan al pueblo”, expresó.

También anunció la eliminación del alquiler de vehículos blindados y la reducción de gastos en combustible y arrendamiento de edificios.

“No más carros alquilados, solo en prados blindadas se iban 1 mil 200 millones de lempiras al año”, sostuvo.

Además, indicó que la Secretaría de Estrategia manejaba alrededor de 1,500 millones de lempiras y tenía más de 600 empleados asignados a uno de los canales estatales.