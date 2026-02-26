Asfura confirma libramiento vial para San Pedro Sula y control de inundaciones

San Pedro Sula, Honduras

El presidente de la República, Nasry Asfura, reafirmó en San Pedro Sula su compromiso de trabajar junto al sector privado para dinamizar la economía y generar empleo. En su cuarta visita a la zona norte, el mandatario confirmó reducción del aparato estatal, aumento presupuestario a los entes de control y avances en proyectos estratégicos para el Valle de Sula. En una comparecencia realizada junto al reelecto presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, Asfura manifestó que su administración ve a la empresa privada como un socio estratégico para el crecimiento nacional, dejando claro que el desarrollo sostenible se construye a partir de la generación de empleo. “Somos aliados de la empresa privada. No es un gobierno paternalista el que va a darle empleo a todos; es la empresa privada, a través del empleo, la que genera oportunidades”, dijo el mandatario.

El presidente detalló que el rol del Gobierno es administrar con responsabilidad, ejecutar proyectos y facilitar las condiciones para que el país crezca, destacando que recientemente, en Consejo de Ministros, se aprobó una reducción importante en el tamaño del Gobierno, lo que representa un ahorro significativo para el país y una señal clara de responsabilidad fiscal.

Libramiento vial para San Pedro Sula

Asfura brindó detalles de su primer mes como mandatario y aprovechó para referirse al apoyo que San Pedro Sula tendrá apoyando proyectos estratégicos como el libramiento de la ciudad, dragado de los canales de alivio e iniciativas que protejan a la población y fortalezcan el desarrollo urbano. El presidente dijo que San Pedro Sula es el lugar del trabajo y de producción. “Estoy viendo cómo podemos manejar el libramiento ya hay diseños, los dragados de los canales de alivio y el bacheo a nivel nacional. Con la construcción de ese libramiento, cuyos diseños ya están elaborados, se aliviará el tráfico de carga pesada en municipios como La Lima, Villanueva y Choloma". Asfura destacó un plan ambicioso para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el país. El presidente anunció que el presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se duplicará en el nuevo Presupuesto General de la República, pasando de aproximadamente 510 millones a más de 1,100 millones de lempiras. Asimismo, indicó que se incrementarán los fondos y las atribuciones de la Procuraduría General de la República (PGR), otorgándole funciones que antes pertenecían al Ministerio de Transparencia. Reiteró los avances en la reducción del aparato estatal, confirmando que en Consejo de Ministros se aprobó un PCM para eliminar o fusionar varias instituciones, cuyos detalles se publicarán próximamente en el diario oficial La Gaceta.

Anoche, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, que contiene la reducción y fusiones del aparato estatal. “Hemos enviado una ley antisoborno al Congreso Nacional, con la intención de demostrar que el Estado puede gestionar los impuestos de los ciudadanos de manera eficiente y transparente para ofrecer resultados concretos a la población”. El presidente dijo que se quieren fortalecer las instituciones como Estado y se verán resultados importantes. “Necesitamos invertir en el país y por eso estamos acá, para que nos vean como aliado y de esa manera verán muchos cambios”. Se sigue trabajando en los diseños para el paso a desnivel en Choloma; hay mucha gente interesada en invertir en Honduras y se está creando ese clima de inversión. “Se pagaron ya L2,430 millones de proyectos que estaban detenidos por falta de pagos; son 82 proyectos que comenzaron a nivel nacional, aparte de las 16 empresas constructoras y seis supervisoras que trabajan a nivel nacional en el bacheo”. Lamentó que en un mes se hayan recibido más de L4,000 millones en demandas laborales que se han cumplido.

Son proyectos esperados por años

Sector privado avala control de inundaciones

Por su parte, Anabel Gallardo, Presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), recibió de manera positiva los anuncios sobre inversión, especialmente los enfocados en el Valle de Sula.

Gallardo resaltó que proyectos como el control de inundaciones y la construcción de represas han sido esperados por más de 20 años y son fundamentales para proteger los cultivos de banano, caña de azúcar y palma, además de impulsar el agro mediante nuevos sistemas de riego. Respecto al incremento presupuestario de los entes de control, Gallardo manifestó que, aunque es un paso hacia el combate a la corrupción, lo más importante es que el gasto público sea eficiente. La líder empresarial subrayó que el gobierno debe asegurar que estos recursos no se consuman únicamente en burocracia, sino que se traduzcan en una gestión estatal más efectiva que beneficie directamente a la economía nacional. Gallardo también se refirió a la Ley de Reactivación Económica, señalando que, aunque el sector privado aún no conoce todos los detalles de la misma, cualquier legislación que logre mejorar los índices económicos y potenciar la inversión será bienvenida. Reiteró que el enfoque principal debe ser crear un entorno propicio para la generación de empleo y el crecimiento sostenible de las empresas en Honduras. Lamentó además que el Estado haya tenido que pagar más de 4,000 millones de lempiras en demandas laborales heredadas de administraciones anteriores. Gallardo calificó esta situación como una pérdida lamentable de recursos que provienen de los impuestos de los hondureños, afirmando que ese dinero habría tenido un impacto mucho más productivo si se hubiera invertido en sectores deficitarios como salud, educación e infraestructura. Finalmente, Gallardo abordó el tema del comercio exterior, mencionando la importancia de la exención temporal de aranceles otorgada por Estados Unidos para productos textiles y agrícolas por un periodo de 150 días. Instó al gobierno a trabajar intensamente para lograr que estos beneficios sean permanentes, lo que permitiría a Honduras competir en igualdad de condiciones con Guatemala y El Salvador, asegurando la competitividad de las exportaciones y la estabilidad de los empleos en el sector agroindustrial.

Hay señales claras de apertura