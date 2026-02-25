Karim Qubain es reelecto

San Pedro Sula, Honduras

El empresario Karim Qubain presidirá por segundo período la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) tras ser electo en la Asamblea General Ordinaria 2026.

La votación se llevó a cabo en las instalaciones de la CCIC, hasta donde acudieron los socios, que están al día, a ejercer el voto para elegir al presidente, secretario, prosecretario, fiscal y su suplente, así como a los vocales I y III con sus respectivos suplentes.

La Secretaría de Junta Directiva recibió para inscripción una única propuesta por cada uno de los nueve cargos sometidos a elección. Para la Presidencia está postulado el actual presidente, el empresario Karim Qubain. Como directivos propietarios: secretario, Rodolfo Bueso; fiscal, Rodolfo Dumas; Vocal I, Mauricio Kattán; y Vocal III, Menoti Maradiaga.

Como directivos suplentes: prosecretario Mario A. Canahuati; Vocal I, Luis Miguel Larach; Vocal III, Roger Valladares; profiscal, Ryan Bernhard.

Una vez concluido el proceso de votación, se instaló formalmente la Asamblea General Ordinaria 2026, máximo órgano de decisión institucional, espacio en el que se presentará el informe de gestión correspondiente al período 2024-2026 y se oficializarán los resultados del proceso electoral.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

La Asamblea General representa un ejercicio de gobernanza gremial, transparencia y participación, pilares que fortalecen el liderazgo de la CCIC como referente del sector empresarial en Honduras.

La Secretaría de Junta Directiva recibió para inscripción una única propuesta por cada cargo de los nueve que corresponden a la elección para dicho período.

Posteriormente al proceso de votación, se desarrollará la sesión formal de Asamblea, en la que se presentó a los socios el informe de resultados del período 2024-2026, etapa caracterizada por el fortalecimiento institucional, la incidencia en temas clave para la competitividad y la consolidación de servicios estratégicos como el Portal Empresarial.