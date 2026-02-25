Surge nueva hipótesis en el caso de universitaria Valeria Alvarado

San Pedro Sula, Honduras

El asesinato de la joven estudiante de Medicina Valeria Jolett Alvarado Borjas (de 20 años) sigue bajo investigación por parte de las autoridades policiales. Por el crimen, las autoridades detuvieron el domingo 22 de febrero a Alexander Galván Canales (de 29 años) durante una persecución en el municipio de Choloma, Cortés, y también a Ariel Alexander Boquín Chávez (de 27 años), en un taller en la colonia San Carlos de Sula de la Capital Industrial.

En torno al asesinato de la joven, pasante del primer año de Medicina en una universidad privada y originaria y residente de El Progreso, Yoro, ha surgido una nueva línea de investigación. Según informaron a LA PRENSA autoridades cercanas a las indagaciones, la nueva hipótesis apunta a que el crimen estaría derivado por una relación sentimental. De acuerdo con la información, la joven habría mantenido una relación amorosa con un individuo que presuntamente forma parte de la Mara Salvatrucha (MS-13), el mismo grupo al que pertenecerían Alexander Galván y Ariel Boquín, detenidos como principales sospechosos de haberla matado. Las diligencias preliminares establecen que este hombre, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de investigación, habría ordenado a sus compañeros de la estructura criminal MS-13 asesinar a Valeria Alvarado luego de que ella decidiera terminar la relación. No obstante, las autoridades indicaron que la investigación continúa y que aún deben analizarse elementos antes de confirmar si este sería el móvil del crimen.

Otra hipótesis bajo análisis señala que la universitaria pudo haber sido víctima de integrantes de la Mara Salvatrucha que estarían vinculados a agresiones sexuales contra mujeres. Esta línea también permanece en proceso de verificación oficial.

Responsables del crimen

Valeria Jolett Alvarado Borjas cursaba su primer año de Medicina. Desapareció el 15 de febrero, cuando varios individuos la interceptaron y se la llevaron por la fuerza mientras abordaba su vehículo, después de pasear a su perro en la colonia Fraternidad de El Progreso, Yoro, ciudad de la que era originaria y residente. Su cuerpo fue hallado en estado de putrefacción y con las manos atadas en una zona de cañeras del municipio de San Manuel, la noche del domingo 22 de febrero, mismo día en el que fueron detenidos sus supuestos victimarios Alexander Galván y Ariel Boquín.

La Policía informó que Alexander Galván Canales tenía tres órdenes de captura emitidas en Siguatepeque desde el 10 de diciembre de 2025 por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir, en perjuicio de cinco víctimas.