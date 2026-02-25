Escandalosa línea de investigación en caso de esposos asesinados en El Progreso

San Pedro Sula, Honduras

Entre las líneas de investigación que maneja la Policía en torno al asesinato de José Darío Caballero y su esposa Sobeyda Rodríguez está una supuesta relación entre parejas (swinger) con sus homicidas, los esposos Ángel David Alvarado Sierra y Gina Azucena Poveda. Por el asesinato de Caballero y Rodríguez están en prisión Ángel David Alvarado Sierra y Gina Azucena Poveda, quienes eran sus vecinos en la residencial La Granja, en El Progreso.

José Darío Caballero y Sobeyda Rodríguez fueron encontrados asesinados el miércoles 11 de febrero de 2026 a la orilla de la carretera CA-13, en el tramo entre la colonia Núñez y la comunidad de Quebrada de Yoro. De acuerdo con las investigaciones, habrían sido ultimados a balazos la noche anterior, presuntamente por los sospechosos, con quienes departieron durante varias horas. Según las diligencias policiales, los acusados llegaron la noche del 10 de febrero a la vivienda de las víctimas, en la residencial La Granja, para invitarlos a salir. Posteriormente, en horas de la tarde-noche, se trasladaron hacia Tela, Atlántida, a bordo de una camioneta Toyota Prado, color gris, año 2026, propiedad de Alvarado Sierra. Las indagaciones indican que, durante ese lapso y bajo los efectos del alcohol, se habría originado una discusión derivada de la supuesta relación entre ambas parejas. De acuerdo con el expediente del proceso penal que se sigue contra Ángel David Alvarado Sierra y Gina Azucena Poveda, en el trayecto de regreso a El Progreso, el pleito escaló y Alvarado presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra José Darío Caballero y Sobeyda Rodríguez.

Falsa coartada de Ángel David Alvarado Sierra y Gina Azucena Poveda

La pareja habría abandonado los cuerpos en el tramo carretero y regresado a su vivienda, donde, según la investigación, limpiaron los rastros de sangre en la camioneta, cuyos asientos son de cuero, con el fin de eliminar evidencia. Las averiguaciones establecen que los acusados, quienes guardan prisión preventiva en el Centro Penal de El Progreso, Yoro, tras cometer el crimen, llamaron al 911 para denunciar la presencia de los cuerpos en la carretera. Además, acudieron a la estación policial para reportar el mismo hecho y manifestaron que habían sido seguidos por otro vehículo. La versión de los sospechosos sobre una supuesta persecución, sumada al hallazgo de un orificio de bala en el lado izquierdo de la camioneta detectado por los agentes, levantó sospechas.

Tras revisar las cámaras del 911 y dar seguimiento al recorrido de la Toyota Prado, los investigadores determinaron que no existía evidencia de que hubieran sido seguidos por otro automóvil. Como parte de las diligencias, la Policía ejecutó un allanamiento con orden judicial en la vivienda de la pareja, en la residencial La Granja.