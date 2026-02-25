  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

¿Quién es la mujer acusada por quitarle la vida a su amiga en El Progreso?

Carla Garmendia perdió la vida en el hospital de El Progreso, Yoro tras ser ingresada con heridas en su cuerpo. Su amiga fue detenida cuando intentaba huir

Últimos Videos