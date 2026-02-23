  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Detienen a jóvenes sin licencia tras burlarse de la autoridad en motocicletas

Los motociclistas fueron capturados por incumplir seis artículos de la Ley de Tránsito y dos de la Ley de Policía y Convivencia Social.

Últimos Videos