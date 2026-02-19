  1. Inicio
Impacto tras admisión de Walter Alvarenga en caso Katherine Reyes

Con una sonrisa en el rostro, Walter salió de los juzgados tras confesar el crimen contra Katherine Reyes, quien desapareció un día en la colonia Rivera Hernández y días después fue encontrada calcinada

