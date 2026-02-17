  1. Inicio
Primeras capturas luego de enfrentamiento armado en Atlántida

El tiroteo ocurrió la mañana de este martes (17 de febrero) durante un operativo policial que buscaba ubicar a Wilmer Ávila Sánchez, señalado como líder de una estructura delictiva y quien se había fugado del centro penal de El Porvenir en diciembre de 2025.

