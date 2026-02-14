Qué pasó en la carretera rumbo a El Progreso tras una discusión entre amigos.mp4

Ángel David Alvarado Sierra (de 46 años), y Gina Azucena Poveda (de 39) son, según la Policía, los principales sospechosos del asesinato de los esposos Sobeyda Rodríguez García y José Darío Caballero Zelaya, ocurrido la noche del martes 10 de febrero tras departir juntos en un restaurante de Tela.