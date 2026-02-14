Archivos de Epstein
Inicio
Multimedia
Videos
Sucesos
Qué pasó en la carretera rumbo a El Progreso tras una discusión entre amigos.mp4
Ángel David Alvarado Sierra (de 46 años), y Gina Azucena Poveda (de 39) son, según la Policía, los principales sospechosos del asesinato de los esposos Sobeyda Rodríguez García y José Darío Caballero Zelaya, ocurrido la noche del martes 10 de febrero tras departir juntos en un restaurante de Tela.
Redacción La Prensa
Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 15:02
Redacción La Prensa
