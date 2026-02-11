Los sueños incumplidos de miss Palacios; madre hace un llamado al alcalde Contreras

Keyla Melissa Palacis murió este martes 10 de febrero en un accidente de tránsito el Segundo Anillo de San Pedro Sula.
Miss Palacios regresaba de comer con unas compañeras de trabajo cuando chocó con una rastra en la 20 calle del Segundo Anillo de San Pedro Sula.
Keyla tenía ocho años de ser docente; laboraba en el Centro Cultural Sampedrano y en la escuela La Buena Semilla.
La miss Palacios tenía 35 años, era licenciada en letras y recién había logrado con honores su maestría.
“Mi hija era una maestra que se ganó el título de la mejor maestra a nivel departamental. Ella se acababa de graduar de su maestría en idiomas. No es justo”, manifestó su madre Elsy Omara Palacios, quien públicamente pídió al alcalde que retirara el equipo pesado.
La madre de Keyla contó que su hija tenía dos planes que no pudo cumplir en vida; el primero era construir una escuela en Cofradía y otro comprarse una casa.
Elsy Palacios, la madre de la maestra, contó que ella le decía que sentía temor pasar por el Segundo Anillo por la gran cantidad de equipo pesado que a diario pasa por ese sector.
“Siempre me decía lo mismo: ‘Mamá, es muy peligrosa esa calle. Nos podemos ver otro día, en otro lugar. No puedo ir hasta la casa. Me da miedo porque hay mucho tráfico y muchas rastras cruzan por esos lados’”, relató entre lágrimas Elsy.
Elsy hizo un llamado al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras para que tome acciones para evitar otras tragedias en el Segundo Anillo.
“Me gustaría hacerle un llamado al alcalde para que retire, por favor, todo lo que es equipo pesado que va para el lado de Cortés. Retirarlo de las calles donde circulan los ciudadanos que se dirigen a sus casas después de laborar. Perdió una persona muy valiosa”, puntualizó.