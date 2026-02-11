  1. Inicio
Bota de Oro 2026: Haaland vuelve a marcar y acecha a Mbappé; así quedó el liderato

Al rojo vivo la lucha en la cima por la Bota de Oro 2025-2026 y colombiano destaca con nuevo gol.

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 16:35 -
  • Juan Carlos Miranda
1 de 21

Erling Haaland se mete en la pelea por la Bota de Oro 2025-2026 tras un nuevo gol y aprieta en la cima a Kylian Mbappé y Harry Kane. Otro colombiano sube en la tabla de goleadores de Europa.
2 de 21

19. Ferran Torres (FC Barcelona) - 12 (x2): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero español no pudo anotar contra el Mallorca el sábado en la Liga Española.
3 de 21

19. Kasper Hogh (FK Bodø/Glimt de Noruega) 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
4 de 21

18. Nahir Besara (Hammarby Fotboll de Suecia) - 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
5 de 21

17. Klaemint Olsen (NSI Runavik de Islas Feroe) - 26 goles (x1): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
6 de 21

16. Mason Greenwood (Olympique de Marsella) - 13 goles (x2): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero inglés anotó este sábado un gol de penal contra el París FC en la Ligue 1 de Francia.
7 de 21

15. Luis Díaz (Bayern Múnich) - 13 goles (x2): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero colombiano se destapó con un triplete en la paliza del equipo bávaro (5-1) contra el Hoffenheim en la Bundesliga.
8 de 21

14. Antoine Semenyo (Manchester City) - 13 goles (x2): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero ghanés marcó el primer gol del triunfo del equipo citizen este miércoles 11 de febrero contra Fulham en la Premier League.
9 de 21

13. Ibrahim Diabate (GAIS de Suecia): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
10 de 21

12. Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08 de Noruega) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
11 de 21

12. August Priske (Djurgardens de Suecia) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
12 de 21

10. Ayase Ueda (Feyenoord): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
13 de 21

9. Darko Lemajic (FC RFS de Letonia): 28 goles (x1) - 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. Es el primer representante de las ligas menores. El serbio es, con diferencia, el futbolista que más goles ha celebrado en la presente temporada, pero al militar en el RFS (Rigas Futbols Skolas) de Letonia sus 28 tantos se traducen en apenas 28 pts.
14 de 21

8. Vedat Muriqi (Mallorca) - 14 goles (x2): 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El atacante kosovar aparece en la tabla de goleadores de Europa. No pudo marcar en la derrota ante el Barcelona.
15 de 21

7. Lautaro Martínez (Inter de Milán) - 14 goles (x2): 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero argentino marcó un gol este domingo 8 de febrero en la goleada del Nerazzurri (0-5) contra el Sassuolo. Es el 'Capocannonieri' de la Serie A.
16 de 21

6. Vangelis Pavlidis (Benfica) - 19 goles (x1,5): 28.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero griego se quedó sin marcar este domingo en el triunfo (1-1) frente al FC Alverca.
17 de 21

5. Luis Suárez (Sporting Lisboa) - 19 goles (x1,5): 28.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero colombiano marcó el gol que le dio el empate a su equipo en la visita al Porto (1-1) el lunes 9 de febrero en la Liga portuguesa. Empató con Vangelis Pavlidis por ser el máximo artillero en Portugal.
18 de 21

4. Igor Thiago (Brentford): 17 goles (x2) - 34 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero brasileño marcó un gol de penal en el triunfo (2-3) contra el Newcastle en la Premier League y le respira de cerca a Erling Haaland.
19 de 21

3. Erling Haaland (Manchester City): 22 goles (x2) - 44 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero noruego marcó un gol que selló la victoria citizen (3-0) sobre Fulham este miércoles 11 de febrero en la Premier League. ¡Quedó cerca de la cima!
20 de 21

2. Kylian Mbappé (Real Madrid): 23 goles (x2) - 46 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero francés marcó el gol que selló el triunfo madridista (0-2) contra el Valencia y lidera el Pichichi de la Liga Española.
21 de 21

1. Harry Kane (Bayern Múnich): 24 goles (x2) - 48 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero inglés marcó este domingo 8 de febrero un doblete en la goleada del equipo bávaro (5-1) sobre el Hoffenheim y lidera la tabla de goleadores de Europa por delante de Mbappé y Haaland.
