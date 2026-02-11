Confesó infidelidad a su novia tras ganar medalla olímpica; ella reacciona

Insólito. Atleta hace pública su infidelidad en los Juegos Olimpicos de Inviertno Milano Cortina 2026 tras haber ganado una medalla y sorprende a todos.
Todo sucedió el pasado martes cuando el noruego Sturla Holm Laegreid hizo la confesión menos esperada luego de conquistar una medalla olímpica. Su exnovia reacciona.
Laegreid ganó este martes la medalla de bronce en la prueba combinada de esquí de fondo y tiro con rifle de veinte kilómetros en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina (Italia), y posteriormente hizo pública entre lágrimas una infidelidad a su pareja.
“Es algo enorme. Es mi primera medalla olímpica”, expresó Laegreid ante la cadena NRK. “Quiero agradecer a todos los que me ayudaron en el camino, a mi familia que siempre estuvo apoyándome”, añadió en un inicio que parecía una entrevista clásica de poscompetencia.
Sin embargo, el tono cambió de forma abrupta. El atleta se quedó en silencio, respiró hondo y aclaró que quería dedicar su logro a alguien especial. “Hay alguien con quien quería compartir esto", dijo con la voz entrecortada.
La surrealista escena tuvo lugar al finalizar la prueba, en una entrevista posterior, donde, llorando y sin ser cuestionado por ello, confesó el desliz amoroso, el cual se produjo tres meses atrás.
"Hay alguien con quien me gustaría compartir esto, aunque quizá hoy no esté viendo la televisión. Hace seis meses conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y maravillosa del mundo. Hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel, y se lo conté hace una semana. Ha sido la peor semana de mi vida", dijo con lágrimas en los ojos un emocionado Laegreid.
"Tenía una medalla de oro en mi vida, y seguramente hay mucha gente que me ve con otros ojos, pero yo sólo tengo ojos para ella", continuó.
Como reconoció, el deporte pasó "a un segundo plano estos últimos días" después de contarle a su pareja, una mujer de identidad desconocida, su infidelidad, aunque, según él mismo, está dispuesto a no "rendirse".
"Se lo conté hace una semana y, por supuesto, se acabó. No estoy dispuesto a rendirme. Espero que cometer suicidio social demuestre lo mucho que la quiero. Asumo las consecuencias de lo que he hecho. Lo lamento de todo corazón".
"Me he dado cuenta de que esta es la mujer de mi vida y que no puedo vivir toda mi vida ocultándoselo. Mi única forma de alcanzar mi objetivo es contarlo todo y ponerlo todo sobre la mesa, y esperar que ella siga queriéndome. Lo he hecho por ella y ahora por todo el mundo. No tengo nada que perder", apostilló.
Consultado sobre cómo logró competir en ese estado emocional, respondió con sinceridad. “Dímelo tú”, contestó. “Intento ser un buen ejemplo y cometí una estupidez”, expresó, asumiendo su responsabilidad sin buscar excusas.
El noruego insistió en el dolor que atraviesa. “Duele reconocer cuando haces algo de lo que no puedes estar orgulloso”, afirmó. “Y duele herir a alguien a quien amas tanto”, completó, aún afectado por la situación personal.
Sturla Holm Laegreid fue tercero tras su compatriota Johan-Olav Botn, oro, y el francés Eric Perrot, plata. Laegreid sólo falló un blanco en la carrera y terminó a 48.3 segundos del ganador.
Por su parte, según informó Verdens Gang, la expareja de Laegreid reaccionó a esta confesión del atleta a través de un mensaje escrito: “Es difícil perdonar. Incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo”.
Después de todo lo que generaron sus declaraciones, Laegreid se disculpó con su compañero de equipo Botn, reconociendo que su confesión pudo haber eclipsado la medalla de oro.
Laegreid regresa a la competencia en los Juegos Olímpicos de Invierno el próximo viernes 20 de febrero en la salida masiva 15 km masculino.