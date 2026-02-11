James Van Der Beek: un adiós marcado por el amor de su esposa y seis hijos

Jeremiah Van Der Beek nació el 10 de octubre de 2021 en el rancho de la pareja en Texas. El mes siguiente, James anunció el nacimiento de su sexto hijo en Instagram y escribió: " Me siento honrado y muy feliz de anunciar la llegada feliz y segura de Jeremiah Van Der Beek (por cierto, lo hemos estado llamando Remi, no 'dinosaurio')". La pareja ya había hablado abiertamente sobre sus pérdidas de embarazo, lo cual les impactó mucho. "Lo mantuvimos en secreto", continuó. "La verdad es que me asusté mucho cuando me enteré".