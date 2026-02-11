James Van Der Beek: un adiós marcado por el amor de su esposa y seis hijos

La estrella de Dawson's Creek falleció el 11 de febrero tras ser diagnosticado con cáncer colorrectal en 2023. Durante su lucha contra el cáncer, James priorizó su relación con su esposa, Kimberly, y sus seis hijos : Olivia, Annabel, Emilia y Gwendolyn, y Joshua y Jeremiah.
De 1998 a 2003, James Van Der Beek fue uno de los ídolos más carismáticos de la televisión gracias a la serie Dawson's Creek. Ningún otro rol pudo hacer sombra a este drama catódico cuyos protagonistas lloran la pérdida del actor, fallecido este miércoles a los 48 años.
La enfermedad fue diagnosticada en fase 3 en el 2023, pero el intérprete no dio a conocer a sus fans hasta el año siguiente. Su segunda esposa, la actriz y productora Kimberly Brook (44), ha sido quien ha dado la noticia a través de sus redes sociales: "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana.
Él transitó sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad y respeto mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo".
La primera hija de James y Kimberly, Olivia Van Der Beek, nació el 25 de septiembre de 2010 en Los Ángeles. En declaraciones a PEOPLE, James compartió que eligió su nombre por una dulce razón. "Queríamos que saliera y luego ver cómo se llamaría". Continuó diciendo: "Parecía una Olivia".En cuanto al nacimiento de Olivia, Kimberly comentó que, a pesar de un embarazo sin complicaciones, el parto fue difícil. De los seis hijos de la pareja, Olivia fue la única que nació en un hospital.
James y Kimberly dieron la bienvenida a su segundo hijo, Joshua Van Der Beek, en casa el 13 de marzo de 2012. Cuando Kimberly tenía 37 semanas de embarazo, descubrió que el bebé venía de nalgas. Su médico le dijo que necesitaría una cesárea si el feto no giraba, lo cual la inquietó. En un ensayo para PEOPLE, Kimberly reveló que había consultado a otro médico experto en partos de nalgas. Como el médico solo atendía partos en casas o centros de maternidad, decidió hacerlo en casa.
El 25 de enero de 2014, James y Kimberly dieron la bienvenida a su tercer hijo, Annabel Leah Van Der Beek. James reveló su nombre casi una semana después de su nacimiento durante una aparición en The Talk, explicando que él y Kimberly sintieron la necesidad de conocerla antes de decidir el nombre. También compartió que decidieron no saber el sexo de su bebé hasta el día de su nacimiento, diciendo: "Pensamos que sería divertido hacerlo a la antigua".
El 23 de marzo de 2016, James y Kimberly dieron la bienvenida a su cuarto hijo, Emilia Van Der Beek, en su casa de Los Ángeles. James compartió la noticia de la llegada de su tercera hija en Instagram dos días después y escribió: "Es una locura lo profundamente enamorarse que uno puede llegar a estar de alguien que acaba de conocer ". Emilia debutó en redes sociales al año siguiente cuando James compartió un dulce homenaje de cumpleaños en Instagram . "Hoy hace un año, conocí a esta pequeña alma dulce, decidida y mágica", escribió.
James y Kimberly dieron la bienvenida a su hija menor y quinta hija, Gwendolyn Van Der Beek, el 15 de junio de 2018. Al igual que tres de sus hermanos mayores, Gwendolyn nació en casa con un médico y una partera presentes. En una declaración a PEOPLE confirmando el nacimiento de su quinto hijo, James dijo: "Cada niño despierta una energía diferente en ti ... y este ha estado sacando a la luz la verdad desde que supimos que estaba en camino".
Jeremiah Van Der Beek nació el 10 de octubre de 2021 en el rancho de la pareja en Texas. El mes siguiente, James anunció el nacimiento de su sexto hijo en Instagram y escribió: " Me siento honrado y muy feliz de anunciar la llegada feliz y segura de Jeremiah Van Der Beek (por cierto, lo hemos estado llamando Remi, no 'dinosaurio')". La pareja ya había hablado abiertamente sobre sus pérdidas de embarazo, lo cual les impactó mucho. "Lo mantuvimos en secreto", continuó. "La verdad es que me asusté mucho cuando me enteré".