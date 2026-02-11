Milagro Flores se sincera sobre Supremo: "Nos seguimos conociendo"

Supremo y Milagro Flores siguen sin confirmar un noviazgo, aunque han sido vinculados sentimentalmente en múltiples ocasiones en los últimos meses.
Tanto Milagro como "Supreme" no aseguran ser novios, pero su relación ha sido caracterizada por muestras de cariño, distanciamientos y declaraciones polémicas.
Aunque Supremo la ha llamado su pareja y expresado su intención de matrimonio, han surgido reportes contradictorios de que mantienen solo una amistad o que la relación es complicada.
Lo que sí es cierto es que ambos han manifestado estar enamorado del otro, incluso han expresado su deseo de contraer matrimonio y tener hijos.
Durante el 2025, la pareja pasó por periodos donde ella indicaba que solo se estaban "conociendo" o que eran amigos. Un vaivén de momentos que parecían irregulares, pero luego se asentaban.
El último escándalo entre los dos sucedió luego de que Supremo fuese vinculado con Lorjia, una tiktoker salvadoreña, con quien en redes sociales aseguran que estuvieron juntos mientras ya estaba conociéndose con "Milly".
Y hasta el día de hoy, después de más de seis meses de estarse conociendo, Flores volvió a referirse al tema con sinceridad.
"¿Qué vaya a pasar? No lo sé. Necesito sanar mi corazoncito, me siento triste, no lo voy a negar. Pero, voy a darme mi tiempo, necesito estar tranquila y quiero tener paz. No puedo exigir a alguien que haga algo", empezó diciendo la presentadora de televisión.
"Claro que me duele, soy humana. Y pues, quiero mi tiempito para pensar las cosas en frío. Y les repito mujeres, conózcanse bien, yo estoy en ese proceso. Si la cosa funciona y seguimos dándonos una oportunidad y la cosa mejora muchísimo", continuó explicando Milagro.
Además, la creadora digital expresó que verá qué pasa en un futuro, y que "a mal tiempo, buena cara". Incluso Flores dejó entrever que si eso le hubiese pasado antes, se queda llorando en la cama, pero ahora ya no. "Uno se levanta, se peina, se maquilla y se pone bonita y se pone a trabajar. Por eso tengo lo que tengo", finalizó.