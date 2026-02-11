Rodrigo de Olivera destroza a Génesis, Elis sorprende y bella esposa de exfutbolista

  1. Inicio
Motagua festeja el reencontrarse con el triunfo, la tarde soñada de Rodrigo de Olivera y el desahogo de Javier López en La Paz.

Las imágenes de la goleada que le metió Motagua (0-5) al Génesis PN en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, por la quinta jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

 FOTOS: José Aníbal Vásquez y David Romero
La barra del Motagua llegó temprano al estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz para poner las mantas en apoyo a su equipo contra Génesis PN.
El capitán Raúl Marcelo Santos firmó autógrafos a los aficionados en la llegada del Motagua al estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
José Alejandro Reyes formó parte de la convocatoria del Motagua en el partido ante Génesis y llegó con parlante en mano. Pone el ambiente en el camerino azul.
Javier López, entrenador del Motagua, llegó sonriente al estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
Así luce la cancha del estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
Alberth Elis sorprendió al llegar al estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz para observar el partido entre Génesis PN y Motagua.
Alberth Elis llegó a Honduras hace cuatro días tras rescindir contrato con el Marítimo de la segunda división de Portugal y estuvo en el estadio de La Paz acompañado por Gabriel Araújo, defensa brasileño del Génesis PN y quien fue su compañero en el Olimpia.
El saludo del técnico español Javier López con el portugués Fernando Mira, del Génesi PN.
Ángel Tejeda, delantero del Génesis PN, se perdió esta ocasión frente a la portería del Motagua.
El defensa motagüense Luis Vega recibe falta de Daniel Meléndez del Génesis PN.
Hubo pausa de hidratación en el primer tiempo del partido entre Génesis PN y Motagua.
Rodrigo de Olivera vivió una gran jornada con el Motagua, marcando un hat-trick. Tarde soñada para el uruguayo. Acá celebra su primer tanto del partido que significó el 0-1.
El grito de gol de Rodrigo de Olivera tras marcar el 0-1 de Motagua contra el Génesis PN.
Rodrigo de Olivera se destapó con un triplete y empieza a despegarse en la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026.
Óscar Padilla Discua anotó el segundo gol del Motagua contra el Génesis PN y su cara de felicidad lo dice todo.
Cristopher Meléndez felicitando a Óscar Padilla Discua por su gol contra el Génesis PN.
El brasileño Romario da Silva anotó el 0-3 del Motagua ante Génesis PN y lo celebró con el famoso corazón coreano.
La hermosa Virginia Varela, esposa del exfutbolista hondureño Emilio Izaguirre y ahora director deportivo del Motagua, viajó hasta La Paz para ver el partido contra el Génesis PN.
Virginia Varela cautivó con su belleza en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
El árbitro José Valladares pitó un penal a favor de Motagua ant eel reclamo de los jugadores del Génesis PN.
El uruguayo Rodrigo de Olivera no falló el penal y firmó su doblete para el 0-4 de Motagua contra el Génesis PN.
El grito eufórico de Rodrigo de Olivera tras su segundo gol del partido contra el Génesis PN.
Siete minutos después volvió a marcar Rodrigo de Olivera para hacer su primer hat-trick con la camiseta del Motagua. ¡Goleador de raza!
Rodrigo de Olivera festejó su triplete y llegó a 4 goles en el Torneo Clausura 2026. Ya lidera la tabla de goleadores.
El lamento y tristeza del portero Dayan Rodríguez por la dura derrota del Génesis PN contra el Motagua.
El desahogo de Javier López, celebrando el triunfo de Motagua con su asistente Júnior Izaguirre tras dos empates consecutivos.
Del otro lado, la tristeza del entrenador portugués Fernando Mira por la dura derrota del Génesis PN.
Fernando Mira no ha podido ganar con el Génesis PN en el Torneo Clausura 2026. Suman tres derrotas y dos empates, están en el último lugar de la tabla de posiciones.
El portero Luis Ortiz se queda con el balón en un centro al área del Motagua que recetó una paliza al Génesis PN.
