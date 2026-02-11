Flick eligió el reemplazo de Lewandowski: Llegaría gratis y millonario salario

El Barcelona se alista ante una posible baja de peso. El futuro del polaco Robert Lewandowski con la entidad azulgrana aún es incierto y desde Europa ya revelan al que sería su reemplazo en la próxima temporada.
El delantero llegó el pasado 2022 y ya son cuatro temporadas las que suma en España con los culés. Pero ahora, se habla de una futura salida tras años en la institución española.
El ariete polaco atraviesa los últimos seis meses de su contrato desde que llegó al club en 2022 y todo indica que ya tendría decidido salir libre en verano.
"Veremos cómo va la temporada en Barcelona este año porque, probablemente, será la última de mi marido aquí. Disfrutamos cada momento y cada partido con la afición porque algún día sabemos que no vamos a tener nada de esto", explicó Anna Lewandowska, esposa del delantero, el pasado 30 de enero.
"¿Qué viene? No sabemos, pero ese es el camino de un gran atleta y especialmente de un gran deportista y estamos preparados para ello", añadía la mujer de 'Lewy', que vive su cuarta temporada como azulgrana.
De acuerdo con el diario Sport, Lewandowski levanta suspiros en la MLS. El Chicago Fire ya le habría trasladado una propuesta de dos años y una ficha acorde a su nuevo rol de gran figura en una franquicia que lleva meses peleando por adquirir a una estrella mundial.
El goleador de 37 años ya le habría comunicado a Hansi Flick que esta sería su última campaña en el Barcelona, por lo que el técnico junto con Deco comenzaron a evaluar las opciones de su posible reemplazo.
En ese contexto volvió a tomar mucha fuerza el nombre de Dusan Vlahovic, delantero serbio que termina su vínculo con la Juventus también el 30 de junio y quedaría libre.
Ha estado de baja desde noviembre debido a un problema en el aductor de la pierna izquierda, que requirió cirugía. Ya regresó a Turín para su rehabilitación con el objetivo de volver a disposición de la Juve antes de los playoffs de la Champions League.
Mientras tanto, Dusan Ilic, preparador físico de la Selección de Serbia, que también mantiene una estrecha relación de amistad con Vlahovic, habló con Tuttosport sobre el futuro más cercano del atacante.
"Me preocupa que después de esta lesión no pueda recuperar un alto nivel de rendimiento: tiene hambre, un deseo de marcar cada vez mayor, casi obsesivo", comentó el preparador físico sobre el futbolista.
Su contrato actual con la Juventus expira en junio, y está por ver si será posible renovar o si las partes se separan. En ese contexto, Dusan Ilic cree que el delantero acabaría jugando en el conjunto catalán.
"Por mí, Vlahovic se va al Barcelona. Antes de la Juve, había hablado con el Atlético de Madrid, pero eligió a los bianconeri. Era una oferta que no podía rechazar", reveló.
"Dusan respeta y ama a Italia, por eso se quedó tanto tiempo. Ahora tiene que renovar su carrera e intentar progresar", cerró.
Vlahovic tiene un salario anual de 12 millones de euros netos (unos 22,2 millones brutos), que lo sitúa como el mejor pagado de la liga italiana.
Debido a que restan menos de seis meses de contrato, el jugador ya es libre para negociar con otros clubes para unirse como agente libre en verano de 2026, una situación que en Barcelona evalúan para reemplazar a Lewandowski.
El cuadro azulgrana aparece como su destino favorito y ya habría mantenido contactos con su entorno para incorporarlo gratis en junio. También se ha reportado interés de clubes de la Premier League como el Chelsea, Tottenham y Newcastle.