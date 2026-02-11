El último día de la familia hondureña muerta en Florida: detalles que estremecen

Con profundo pesar, familiares y amigos intentan reconstruir las últimas horas de la familia integrada por cuatro personas que fue encontrada sin vida en una vivienda en Florida, un caso que las autoridades investigan como una posible intoxicación por monóxido de carbono.
Eran una familia unida, activa en su iglesia y con planes inmediatos. Aquel miércoles fue el último día que compartieron juntos.
Las víctimas fueron identificadas como Rebeca Santos, de 37 años, hondureña nacida en Tegucigalpa y criada en la colonia Victoria del sector Cofradía, en San Pedro Sula; su esposo Yohan Sánchez, de 33 años, originario de República Dominicana; el hondureño Michael Meléndez, de 15 años; y el pequeño Samuel Sánchez, de 2 años, nacido en Estados Unidos.
Residían en Florida tras haberse mudado desde Boston en busca de un clima más cálido. Según sus familiares, estaban felices con el cambio y agradecidos por la nueva etapa que iniciaban.
Rebeca era descrita como una mujer amorosa, de fe profunda y comprometida con su familia. Su esposo compartía la misma dedicación en la iglesia a la que asistían regularmente. El hijo mayor participaba activamente en el grupo juvenil, y el pequeño Samuel estaba próximo a cumplir tres años el 26 de febrero.
Ruth Santos, hermana de Rebeca, recuerda con claridad la última vez que habló con ella: “Yo me comuniqué con mi hermana el miércoles 4 de febrero a mediodía. Estábamos hablando porque el bebé iba a cumplir tres añitos y yo estaba coordinando para enviarle su regalo”.
La conversación fue normal. Hablaron de planes, del cumpleaños del niño y de lo bien que se sentían en Florida. Horas después, según la hipótesis preliminar, habría ocurrido la tragedia.
El jueves 5 de febrero, algo llamó la atención en la comunidad cristiana que frecuentaban: la familia no asistió al servicio religioso. Michael debía participar en una actividad juvenil, pero nunca llegó.
Preocupados, miembros de la iglesia intentaron comunicarse. Los vehículos estaban estacionados afuera de la vivienda, pero nadie respondía. Ante la falta de señales, decidieron solicitar un chequeo de bienestar.
La noche del viernes 6 de febrero, alrededor de las 10:25 p.m., agentes del Marion County Sheriff’s Office ingresaron a la residencia ubicada en Banyan Track Way y encontraron a los cuatro miembros de la familia sin vida.
Las autoridades informaron que no existen indicios de violencia ni actividad criminal. La causa oficial de las muertes será determinada por la Oficina del Forense. Aunque la hipótesis preliminar apunta a una posible intoxicación por monóxido de carbono, aún no se ha establecido qué provocó la acumulación del gas dentro del hogar.
Familiares y amigos han iniciado campañas de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios y acompañar a los seres queridos en este momento de duelo.