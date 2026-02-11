  1. Inicio
La trágica hipótesis detrás de la muerte de familia hondureña en Florida

Rebeca Santos, quien vivió la mayor parte de su vida en el sector de Cofradía, en San Pedro Sula, murió junto a su esposo y sus dos hijos en Florida, Estados Unidos. Eran destacados líderes de iglesia.

Una familia integrada por cuatro personas, entre ellas una mujer hondureña originaria de Tegucigalpa, murió en Estados Unidos en un caso que las autoridades investigan como una posible intoxicación por monóxido de carbono.

 Foto: redes sociales
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Banyan Track Way, en Florida. De acuerdo con el Marion County Sheriff’s Office, los cuerpos fueron encontrados la noche del viernes 6 de febrero, alrededor de las 10:25 p.m..

 Foto de referencia
Las víctimas fueron identificadas como Yohan Sánchez, de 33 años, originario de República Dominicana; Rebeca Santos, de 37 años, hondureña nacida en Tegucigalpa y criada en la colonia Victoria de Cofradía, en San Pedro Sula; el adolescente Michael Meléndez, de 15 años; y el pequeño Samuel Sánchez, de apenas 2 años, nacido en Estados Unidos.
Según el informe preliminar, no existen indicios de violencia ni actividad criminal. La causa oficial de las muertes será determinada por la Oficina del Forense, mientras continúan las investigaciones para establecer el origen exacto de la exposición al gas.
Ruth Santos, hermana de Rebeca, relató que la última vez que habló con ella fue el miércoles al mediodía, el mismo día en que, presuntamente, ocurrió la tragedia.
“Yo me comuniqué con mi hermana el miércoles a mediodía. Estábamos hablando porque el bebé iba a cumplir tres añitos el 26 de este mes y yo estaba coordinando para enviarle su regalo”, contó.
La familia residía en Florida tras haberse mudado desde Boston en busca de un clima más cálido. Según su hermana, estaban felices con el cambio.
El hallazgo de los cuerpos ocurrió después de que miembros de su comunidad cristiana notaran su ausencia en un servicio religioso. El hijo mayor debía participar en una actividad juvenil, pero no asistió. Al no obtener respuesta y ver los vehículos estacionados afuera, decidieron alertar a las autoridades.
La tragedia ha generado profunda consternación en la comunidad hondureña y dominicana en Estados Unidos. Familiares y amigos iniciaron campañas de recaudación de fondos a través de GoFundMe para cubrir gastos funerarios y apoyar a los parientes.
Los cuatro serán sepultados en Boston, donde reside la mayor parte de sus familiares.
El caso también reabre el llamado de las autoridades estadounidenses sobre la importancia de contar con detectores de monóxido de carbono en los hogares, ya que este gas es incoloro e inodoro y puede ser mortal en espacios cerrados.
Las autoridades informaron que brindarán actualizaciones conforme avance la investigación.
