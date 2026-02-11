  1. Inicio
Marlon Ochoa revela la razón por la que salió de Honduras rumbo a México

Mediante sus redes sociales, el consejero del CNE confirmó su viaje a México y dio detalles sobre el objetivo del mismo.

Marlon Ochoa revela la razón por la que salió de Honduras rumbo a México
1 de 10

En las últimas horas, circuló una fotografía de Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), en un aeropuerto del país.

Marlon Ochoa revela la razón por la que salió de Honduras rumbo a México
2 de 10

La imagen generó diversas especulaciones en torno a la sorpresiva salida de Ochoa del país. Incluso se mencionó que el funcionario estaría buscando asilo político en México.
Marlon Ochoa revela la razón por la que salió de Honduras rumbo a México
3 de 10

Mario Díaz, dirigente del Partido Nacional, escribió en sus redes sociales: "Marlon Ochoa huye a México, donde pidió asilo y sería protegido de Claudia Sheinbaum".

Marlon Ochoa revela la razón por la que salió de Honduras rumbo a México
4 de 10

Ante esas especulaciones, fue el mismo Ochoa que desmintió estar buscando asilo político en otro país, aunque sí confirmó su viaje a México, pero por una razón diferente.

Marlon Ochoa revela la razón por la que salió de Honduras rumbo a México
5 de 10

"Frente a versiones falsas, preciso que mi viaje responde exclusivamente a evaluaciones académicas vinculadas a la postulación a un doctorado a distancia en México", afirmó el consejero del CNE en un posteo de X.

Marlon Ochoa revela la razón por la que salió de Honduras rumbo a México
6 de 10

Agregó que su estancia en México será corta y que estaría de regreso en Honduras el próximo domingo.

Marlon Ochoa revela la razón por la que salió de Honduras rumbo a México
7 de 10

"Regreso el domingo. Anótenme qué quieren que les lleve", dijo en tono jocoso el representante del partido Libertad y Refundación (Libre) en el ente electoral.

Marlon Ochoa revela la razón por la que salió de Honduras rumbo a México
8 de 10

Marlon Ochoa forma parte del grupo de tres consejeros propietarios que están al frente del máximo órgano rector de elecciones en Honduras.

Marlon Ochoa revela la razón por la que salió de Honduras rumbo a México
9 de 10

Antes, durante y después de las elecciones generales de noviembre de 2025, Marlon Ochoa recibió diversos cuestionamientos de parte de la oposición política y la sociedad civil por "obstaculizar" el proceso electoral.

Marlon Ochoa revela la razón por la que salió de Honduras rumbo a México
10 de 10

Incluso, su compañera en el CNE, la consejera Cossette López, lo acusó de intentar bloquear la declaratoria final de elecciones, que dio como ganador al ahora presidente Nasry Asfura.

