Marlon Ochoa revela la razón por la que salió de Honduras rumbo a México

En las últimas horas, circuló una fotografía de Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), en un aeropuerto del país.
La imagen generó diversas especulaciones en torno a la sorpresiva salida de Ochoa del país. Incluso se mencionó que el funcionario estaría buscando asilo político en México.
Mario Díaz, dirigente del Partido Nacional, escribió en sus redes sociales: "Marlon Ochoa huye a México, donde pidió asilo y sería protegido de Claudia Sheinbaum".
Ante esas especulaciones, fue el mismo Ochoa que desmintió estar buscando asilo político en otro país, aunque sí confirmó su viaje a México, pero por una razón diferente.
"Frente a versiones falsas, preciso que mi viaje responde exclusivamente a evaluaciones académicas vinculadas a la postulación a un doctorado a distancia en México", afirmó el consejero del CNE en un posteo de X.
Agregó que su estancia en México será corta y que estaría de regreso en Honduras el próximo domingo.
"Regreso el domingo. Anótenme qué quieren que les lleve", dijo en tono jocoso el representante del partido Libertad y Refundación (Libre) en el ente electoral.
Marlon Ochoa forma parte del grupo de tres consejeros propietarios que están al frente del máximo órgano rector de elecciones en Honduras.
Antes, durante y después de las elecciones generales de noviembre de 2025, Marlon Ochoa recibió diversos cuestionamientos de parte de la oposición política y la sociedad civil por "obstaculizar" el proceso electoral.
Incluso, su compañera en el CNE, la consejera Cossette López, lo acusó de intentar bloquear la declaratoria final de elecciones, que dio como ganador al ahora presidente Nasry Asfura.