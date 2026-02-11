Nueve horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este jueves 12 de febrero

Mientras tanto, en las zonas de colonia Ángeles de Juticalpa se verán afectadas parte de La Morita, parte de Las Colinas, El Sauce, Cofradía, La Solidaridad, Los Ángeles, colonia Daniel Sánchez, Bella Oriente, Villa Santa, Universidad Católica, Los Batallones, aldea Cayo Blanco, aldea El Espinal, El Bijagual, Plan de Turcios, La Columbia, aldea Calpúles, aldea Sahara, aldea La Concepción y sectores aledaños, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.