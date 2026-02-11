Nueve horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este jueves 12 de febrero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este jueves 12 de febrero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortés, El Paraíso, Olancho, Francisco Morazán y Colónen distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el departamento de El Paraíso, los cortes se estarán registrando en las comunidades de El Rodeo, Los Higueros, San Cruz, Alauca, Las Manzanillas, Los Higueritos, San Antonio de Alauca, El Jícaro, Momotombo, Oropolí, El Chagüite y Corralito, en un horario comprendido de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
Mientras tanto, en las zonas de colonia Ángeles de Juticalpa se verán afectadas parte de La Morita, parte de Las Colinas, El Sauce, Cofradía, La Solidaridad, Los Ángeles, colonia Daniel Sánchez, Bella Oriente, Villa Santa, Universidad Católica, Los Batallones, aldea Cayo Blanco, aldea El Espinal, El Bijagual, Plan de Turcios, La Columbia, aldea Calpúles, aldea Sahara, aldea La Concepción y sectores aledaños, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
En el Distrito Central se reportan cortes en colonias como Divina Providencia, Villa El Porvenir, Río Hondo, Resinera Maya, Estación Terrena Lempira, Zambrano, Batallón del Zambrano, aldea Protección, Las Botijas y zonas cercanas, desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.
Asimismo, otras áreas del Distrito Central también permanecerán sin energía, incluyendo fábricas de café El Indio y Maya, EXPLAHSA, caserío Agua Blanca, Ciudad España, Segundo Batallón de Infantería, Penitenciaría Nacional, CEFAS, Costuras S.A., Támara, Licorera Los Ángeles, Complejo Deportivo Pedro Atala Simón, colonia Brisas del Valle, residencial Campo Verde, Hospital Santa Rosita, Villa Los Niños, ZIP Amarateca, Guayabillas, Quebrada Honda, CEMIX, colonia Hábitat, San Miguel Arcángel, Campamento Bethel, Cementerio Perpetuo Socorro, San Matías, Quiscamote y zonas aledañas, en el mismo horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
En San Pedro Sula, los trabajos de mantenimiento afectarán sectores como colonia Maranatha, Villa Ernestina II, colonia Durpasa, residencial Valle Escondido, Brisas del Polvorín, Perfecto Vásquez, Villas del Valle, colonia Municipal, El Periodista, Villa Asturias I y II, residenciales Miguel Ángel Pavón I y II, Brisas del Merendón, El Paraíso, caseríos Hacienda San Antonio y San Jorge, así como bodegas Blue Warehouse 1, Tranycop, Walmart y Nestlé. Además, se incluye INHDELVA SPS (plantel Nike Factory) y la bomba de agua de la familia Giacomán, en un horario de 8:30 de la mañana a 5:00 de la tarde.
Finalmente, en Trujillo, departamento de Colón, se verán afectadas las comunidades de Agua Caliente, colonia 3 de Mayo, Holanda Linda, Punta de Rieles, Masicales, Río Arriba, Monte de Abajo, Chacalapa, La Atascosa, Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga y Rigores, desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.