Eclipse solar anular 2026: estos países verán su “anillo de fuego”

El eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026 se perfila como uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes de la década, cuando la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol sin cubrirlo por completo, formando en el cielo el llamado “anillo de fuego”, un aro luminoso que cautiva a científicos y observadores alrededor del mundo.
Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna se encuentra más alejada de la Tierra y no logra ocultar por completo el disco solar, provocando una imagen espectacular que solo puede observarse desde una franja específica del planeta, mientras que en otras regiones se verá de manera parcial.
De acuerdo con proyecciones astronómicas, el fenómeno recorrerá principalmente zonas del hemisferio sur, beneficiando a varios países de América del Sur, África y el océano Pacífico, donde se espera una alta afluencia de observadores y eventos científicos.
En Sudamérica, Chile y Argentina se ubican entre los territorios con mejor visibilidad del eclipse anular, especialmente en sus regiones australes, donde el “anillo de fuego” podrá apreciarse durante varios minutos.
Dado que la línea central nunca cruza continentes habitados aparte de la Antártida, prácticamente todas las zonas pobladas verán, en el mejor de los casos, un eclipse parcial superficial (con ≤40 % de oscurecimiento, dice la NASA) poco después del amanecer local en Sudáfrica o al atardecer en el sur de la Patagonia. La duración máxima de la anularidad es de 2 minutos y 20,9 segundos.
También algunas áreas de Perú y Bolivia observarán el evento con una cobertura significativa.
En el continente africano, el recorrido del eclipse cruzará sectores del sur, alcanzando países como Namibia, Botsuana y Sudáfrica, considerados puntos clave para la observación por sus cielos despejados y condiciones climáticas favorables.
Los expertos explican que su paso por el Pacífico Sur, varias islas quedarán dentro de la franja de totalidad anular, convirtiéndose en escenarios privilegiados para científicos que buscan captar imágenes de alta calidad y estudiar los efectos del fenómeno en la atmósfera.
Aunque Centroamérica y gran parte del hemisferio norte no estarán dentro de la franja del “anillo de fuego”, sí podrán presenciar un eclipse parcial, con distintos niveles de cobertura solar dependiendo de la ubicación geográfica.
Especialistas recuerdan que observar un eclipse solar sin la protección adecuada puede causar daños graves a la vista, por lo que se recomienda el uso de lentes certificados o filtros especiales, evitando métodos caseros que no ofrecen seguridad real.
Más allá del espectáculo visual, estos eventos permiten avanzar en investigaciones sobre el comportamiento del Sol y su influencia en el entorno terrestre, además de fomentar el interés por la ciencia entre jóvenes y estudiantes.
Con este eclipse como protagonista, febrero de 2026 se convertirá en una cita imperdible para astrónomos y curiosos del cielo, quienes tendrán la oportunidad de presenciar uno de los fenómenos más impactantes que ofrece la naturaleza como lo es el eclipse solar anular.