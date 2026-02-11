  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

"Eran personas honestas": Esposos asesinados en El Progreso regresaban de trabajar

Sobeyda Rodríguez y Darío Caballero Zelaya tenían tres hijos y eran conocidos como dos personas muy trabajadoras. Laboraban en San Pedro Sula

Eran personas honestas: Esposos asesinados en El Progreso regresaban de trabajar
1 de 10

Fotos en vida de Sobeyda Rodríguez y Darío Caballero Zelaya, los dos esposos encontrados muertos a orilla de la carretera que de El Progreso, Yoro, conduce a Tela.
Eran personas honestas: Esposos asesinados en El Progreso regresaban de trabajar
2 de 10

Los cuerpos de los esposos quedaron uno cerca del otro a metro y medio del dañado pavimento de la CA-13.
Eran personas honestas: Esposos asesinados en El Progreso regresaban de trabajar
3 de 10

Personas cercanas a la pareja contaron a Diario La Prensa que los dos jóvenes esposos luchaban por sacar a sus tres hijos adelante.
Eran personas honestas: Esposos asesinados en El Progreso regresaban de trabajar
4 de 10

Ellos vivían en una residencial cercana al lugar en donde fueron asesinados.
Eran personas honestas: Esposos asesinados en El Progreso regresaban de trabajar
5 de 10

Sobeyda era progreseña y Darío era de Olanchito, Yoro. Trabajaban en una empresa constructora.
Eran personas honestas: Esposos asesinados en El Progreso regresaban de trabajar
6 de 10

"Eran bien tranquilos y bien trabajadores", contó un amigo de Darío, que estaba atónito ante este doble crimen.
Eran personas honestas: Esposos asesinados en El Progreso regresaban de trabajar
7 de 10

La última conexión de Darío en su WhatsApp fue a las 11:39 pm del martes 10 de febrero.
Eran personas honestas: Esposos asesinados en El Progreso regresaban de trabajar
8 de 10

Se estima que esa fue la hora del doble asesinato. El lugar en donde fueron hallados queda entre la aldea Quebrada de Yoro y la colonia Núñez.
Eran personas honestas: Esposos asesinados en El Progreso regresaban de trabajar
9 de 10

Se supone que la pareja primero fue raptada en otro lugar y luego asesinados en el desolado lugar.
Eran personas honestas: Esposos asesinados en El Progreso regresaban de trabajar
10 de 10

El lugar donde hallaron los cuerpos es solitario y muy oscuro, algo que imposibilitó que las personas notaran que estaban ahí hasta en la mañana siguiente.
Cargar más fotos