"Eran personas honestas": Esposos asesinados en El Progreso regresaban de trabajar

Fotos en vida de Sobeyda Rodríguez y Darío Caballero Zelaya, los dos esposos encontrados muertos a orilla de la carretera que de El Progreso, Yoro, conduce a Tela.
Los cuerpos de los esposos quedaron uno cerca del otro a metro y medio del dañado pavimento de la CA-13.
Personas cercanas a la pareja contaron a Diario La Prensa que los dos jóvenes esposos luchaban por sacar a sus tres hijos adelante.
Ellos vivían en una residencial cercana al lugar en donde fueron asesinados.
Sobeyda era progreseña y Darío era de Olanchito, Yoro. Trabajaban en una empresa constructora.
"Eran bien tranquilos y bien trabajadores", contó un amigo de Darío, que estaba atónito ante este doble crimen.
La última conexión de Darío en su WhatsApp fue a las 11:39 pm del martes 10 de febrero.
Se estima que esa fue la hora del doble asesinato. El lugar en donde fueron hallados queda entre la aldea Quebrada de Yoro y la colonia Núñez.
Se supone que la pareja primero fue raptada en otro lugar y luego asesinados en el desolado lugar.
El lugar donde hallaron los cuerpos es solitario y muy oscuro, algo que imposibilitó que las personas notaran que estaban ahí hasta en la mañana siguiente.