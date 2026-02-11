Tras una persecución, detienen a dos asaltantes en San Pedro Sula

La captura fue realizada este miércoles por agentes de la Dirección de Servicios de Transporte Urbanos.
De acuerdo con las autoridades, estos dos hombres habrían perpetrado minutos antes un asalto a un autobús de la ruta 02, sin que se especificara en qué lugar se produjo el hecho.
Vista adicional del material decomisado que incluye pertenencias y paquetes asegurados en el procedimiento policial.
Dinero en efectivo y otros artículos confiscados durante el operativo, puestos a disposición de las autoridades para investigación.
Arma de fuego, teléfonos celulares y objetos personales recuperados por agentes tras la intervención.
Las autoridades no revelaron la suma del dinero decomisado. Tampoco manifestaron si las pertenencias fueron devueltas a sus dueños.
Tras la publicación del informe policial en redes sociales, uno de los usuarios manifestó haber reconocido algunos de los objetos recuperados como de su propiedad, según comentarios difundidos en la plataforma.