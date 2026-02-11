Identifican a pareja hallada muerta a la orilla de la CA-13 en El Progreso

Los cuerpos sin vida de una pareja fueron encontrados la mañana de este miércoles a la orilla de la carretera CA-13, en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.
El hallazgo se registró en el tramo comprendido entre la colonia Núñez y la comunidad de Quebrada de Yoro, donde los cadáveres se encontraban entre la maleza a un costado de la vía.
Según información preliminar, los cuerpos fueron avistados por conductores que transitaban por la zona, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.
Las víctimas habrían sido acribilladas durante la madrugada, ya que presentaban múltiples impactos de bala, de acuerdo con los primeros reportes.
La pareja fue identificada como Sobeyda Rodríguez y Darío Caballero Zelaya, este último originario de la comunidad de Juncal, conocida como Rancho Kasandra, en Olanchito.
Tras el reporte, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y acordonaron la escena del crimen.
El área quedó resguardada mientras se esperaba la llegada de un equipo de investigación para recabar indicios del doble homicidio.
Asimismo, se solicitó la presencia de personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento de los cuerpos.
Los cadáveres serán trasladados a la morgue de San Pedro Sula, mientras las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el crimen.
Por ahora, se desconoce el móvil del doble asesinato, así como quiénes lo cometieron. La pareja ultimada era originaria de Olanchito.