Desgarrador relato de madre de maestra de inglés que murió en accidente en el segundo anillo

Keyla Melissa Palacios era una reconocida maestra del Centro Cultural Sampedrano y de la escuela La Buena Semilla en San Pedro Sula, Cortés.

El dolor embarga a la familia de Keyla Melissa Palacios, la joven maestra que falleció la tarde del 10 de febrero en un accidente de tránsito ocurrido en el segundo anillo periférico de San Pedro Sula, Cortés, donde colisionaron una rastra y un vehículo turismo color champán.

En medio del luto, su madre, Isly Palacios, recordó con profunda tristeza las palabras que su hija solía repetirle sobre el peligro de esa vía.
“Siempre me decía lo mismo: ‘Mamá, es muy peligrosa esa calle. Nos podemos ver otro día, en otro lugar. No puedo ir hasta la casa. Me da miedo porque hay mucho tráfico y muchas rastras cruzan por esos lados’”, relató entre lágrimas Esly, en una entrevista a HCH.
La madre hizo un llamado directo al alcalde de San Pedro Sula para que se tomen medidas respecto a la circulación de transporte pesado en zonas urbanas.

“Me gustaría hacerle un llamado al alcalde para que retire, por favor, todo lo que es equipo pesado que va para el lado de Cortés. Retirarlo de las calles donde circulan los ciudadanos que se dirigen a sus casas después de laborar. Perdió una persona muy valiosa”, expresó.
Keyla Melissa, según su madre, era una docente comprometida con su vocación. Había sido reconocida como una de las mejores maestras a nivel departamental y recientemente había culminado una maestría en idiomas.
“Mi hija era una maestra que se ganó el título de la mejor maestra a nivel departamental. Ella se acababa de graduar de su maestría en idiomas. No es justo”, manifestó.
La joven regresaba de compartir con una compañera cuando ocurrió el accidente. “Venían de almorzar. Ella la fue a dejar a su casa y creo que venía para la casa de ella o para mi casa”, explicó.
“Me gustaría que esta persona que cometió este delito se presentara porque no lo hizo. Tenemos videos, tenemos testigos de que él tiene la culpa”, afirmó la madre, al tiempo que defendió la prudencia de su hija al volante.
Keyla Melissa contaba con alrededor de ocho años de laborar en la escuela "La Buena Semilla" y cuatro años en "El Centro Cultural Sampedrano", donde era apreciada por alumnos y colegas.
Soltera y con múltiples planes a futuro, era la primogénita de la familia. “Nuestra primera hija, nuestro primer amor”, expresó Isly Palacios.
El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades competentes para determinar las responsabilidades del accidente.
