La alineación de Olimpia que busca derribar al América por Champions de Concacaf

Con sed de revancha en el Azteca: el 11 que perfila Olimpia para el duelo clave ante América por la Champions de Concacaf.
PORTERO: Édrick Menjívar será el portero de Olimpia ante el América en el choque de vuelta por Champions de Concacaf.
LATERAL DERECHO: Kevin Güity es el titular en el costado derecho de Olimpia. El futbolista jugó carrilero en el partido de ida.
DEFENSA: Clinton Bennett es una de las piezas importantes que tiene Olimpia para el choque de vuelta ante el América en la primera ronda de la Concacaf.
DEFENSA: Emanuel Hernández es otro de los posibles cambios del león en la táctica de línea de cinco a línea de cuatro para buscar el pase a octavos de final.
LATERAL IZQUIERDO: En el costado izquierdo podría haber un cambio. Elison Rivas entraría en la titularidad del león.
VOLANTE: Edwin Rodríguez será titular ante el América en el partido de vuelta en Ciudad de México.
VOLANTE: Jorge Álvarez es el hombre más importante que tiene Olimpia y será importante para buscar la remontada en el choque de vuelta.
VOLANTE: Tirado al costado izquierdo aparecerá José Mario Pinto, quien le dio la asistencia en el golazo de Jorge Álvarez.
DELANTERO: Sin duda, Jorge Benguché fue la gran figura de Olimpia en la ida de la primera ronda de la Champions de Concacaf.
DELANTERO: Yustin Arboleda ya está recuperado y sería uno de los cambios en el planteamiento de Eduardo Espinel.
OPCIONES: Edwin Lobo es la otra opción que tiene Olimpia por el costado derecho
OPCIONES: Félix García es uno de los nuevos refuerzos que tiene Olimpia para el Clausura y la Champions de Concacaf.
OPCIONES: José Raúl García quiere sumar minutos con Olimpia a nivel internacional.
OPCIONES: Jerry Bengtson tuvo minutos en el partido de ida del repechaje rumbo a octavos de final de la Champions de Concacaf.
DEFENSA: Facundo Queiroz arrancó en el 11 titular del primer partido, pero sería uno de los sacrificados para el juego de vuelta.
DT: Eduardo Espinel quiere lograr la hazaña con Olimpia y clasificar a octavos de final de la Champions de Concacaf.