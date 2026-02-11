Kurt Cobain no se habría quitado la vida: su exesposa es sospechosa

En paralelo al nuevo informe, resurgió una de las teorías más persistentes en la cultura popular: la supuesta implicación de su exesposa, Courtney Love. Durante años, seguidores y autores han sostenido que Cobain estaba considerando el divorcio y modificando su testamento, una decisión que habría impactado en una fortuna estimada en 150 millones de dólares. Investigaciones previas, como las de Tom Grant, y libros como "Who Killed Kurt Cobain?: The Mysterious Death of an Icon", reforzaron estas sospechas, incluso citando testimonios como el de Eldon Hoke, quien afirmó que Love le ofreció dinero para "acabar con Kurt".