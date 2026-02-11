Kurt Cobain no se habría quitado la vida: su exesposa es sospechosa

Más de tres décadas después de la muerte de Kurt Cobain, el caso continúa generando debate y dividiendo opiniones. El líder de Nirvana fue hallado sin vida el 5 de abril de 1994 en su casa de Seattle, con una herida de escopeta en la cabeza y una nota manuscrita que llevó a las autoridades a concluir oficialmente que se trató de un suicidio.
Sin embargo, un nuevo análisis forense ha reavivado la polémica. Un grupo independiente de especialistas decidió revisar el expediente desde una perspectiva académica y mediática, planteando la posibilidad de que el fallecimiento del músico no haya sido un acto voluntario, sino un homicidio cuidadosamente encubierto.
El equipo estuvo encabezado por Brian Burnett, experto en casos complejos, junto a la investigadora Michelle Wilkins, quienes reevaluaron la autopsia y el material probatorio original. Según Wilkins, apenas tres días después de examinar la evidencia, Burnett llegó a una conclusión tajante: “Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto”, reportó Daily Mail.
El informe, sometido a revisión por pares y publicado en la International Journal of Forensic Science, expuso diez elementos que cuestionan la hipótesis oficial. Entre los argumentos centrales se encuentra la posibilidad de que Cobain fuera obligado a consumir una sobredosis de heroína que lo dejó incapacitado antes de recibir el disparo fatal.
El documento sostiene que los daños detectados en el cerebro y el hígado, así como signos compatibles con hipoxia en distintos órganos, “no ocurren en una muerte instantánea por escopeta, sino en una sobredosis prolongada”, según Wilkins. Para los investigadores, estos hallazgos no encajan con la narrativa de un suicidio inmediato.
La respuesta del King County Medical Examiner’s Office fue contundente. La institución defendió que la investigación original incluyó una autopsia completa y coordinación con la policía, y subrayó que únicamente la aparición de pruebas nuevas y concluyentes justificaría reabrir el caso. Un portavoz aseguró a Daily Mail que, hasta ahora, no se ha presentado evidencia de ese tipo.
Otro punto controvertido es la escena donde apareció el cuerpo, en el invernadero sobre el garaje de la residencia. Wilkins describió el entorno como “coreografiada”, destacando que el recibo del arma y de los cartuchos estaba en el bolsillo del músico y que los proyectiles aparecían alineados a los pies del cadáver, un orden que el equipo interpreta como indicio de manipulación.
La ausencia de sangre en la mano izquierda de Cobain, situada cerca del cañón del arma, constituye uno de los elementos más discutidos. Los especialistas afirmaron: “No existe ningún escenario en el que esa mano no esté cubierta de sangre”. A ello se suma que el kit de heroína hallado junto al cuerpo estaba ordenado, con jeringas tapadas, algo que consideran improbable bajo los efectos de una dosis diez veces superior a la habitual.
El peso de la escopeta Remington —cerca de tres kilogramos— y la posición del cartucho expulsado también fueron cuestionados. Según la recreación realizada por el equipo, con la mano colocada en el cañón el arma ni siquiera habría expulsado un cartucho en la ubicación registrada, lo que refuerza la hipótesis de intervención de un tercero.
La nota encontrada junto al cuerpo también fue objeto de análisis detallado. Wilkins señaló que la parte superior, atribuida a Cobain, no menciona explícitamente el suicidio y se centra en aspectos personales y musicales. Las últimas líneas, en cambio, presentarían diferencias en caligrafía y tono, lo que sugiere que pudieron haber sido añadidas posteriormente.
En paralelo al nuevo informe, resurgió una de las teorías más persistentes en la cultura popular: la supuesta implicación de su exesposa, Courtney Love. Durante años, seguidores y autores han sostenido que Cobain estaba considerando el divorcio y modificando su testamento, una decisión que habría impactado en una fortuna estimada en 150 millones de dólares. Investigaciones previas, como las de Tom Grant, y libros como "Who Killed Kurt Cobain?: The Mysterious Death of an Icon", reforzaron estas sospechas, incluso citando testimonios como el de Eldon Hoke, quien afirmó que Love le ofreció dinero para "acabar con Kurt".
En 2023, el cineasta Ian Halperin redobló la presión mediática al desafiar públicamente a la cantante: "No estoy acusando a nadie de asesinato, pero desafío a Courtney a que finalmente tome un polígrafo para limpiar su nombre". Mientras tanto, las autoridades mantienen cerrado el caso y Love ha negado reiteradamente cualquier implicación. Así, entre informes forenses, teorías conspirativas y nuevas revisiones científicas, el expediente Cobain sigue abierto en el tribunal de la opinión pública.