Famosa actriz e influencer acusa a futbolistas de acosarla cuando era menor de edad

Una reconocida actriz de Netflix ha revelado que sufrió hipersexualización durante su adolescencia y que recibió mensajes privados de jugadores cuando aún era menor de edad.
La conocida actriz, modelo e influencer francesa Paola Locatelli denunció en las últimas horas que, cuando era menor, recibió mensajes subidos de tono de varios futbolistas, y que si los hiciera públicos podría arruinar la carrera de todos ellos.
La joven de 21 años explicó en su podcast Sipsters, en declaraciones recogidas por Le Parisien, que esos jugadores intentaron “aprovecharse de su vulnerabilidad”.
"Cuando tenía 14 años, no me daba cuenta de hasta qué punto me estaban hipersexualizando los hombres. Recibía mensajes privados en redes sociales de todos los futbolistas, incluso actores. Si digo sus nombres, puedo arruinar sus carreras", asegura.
Locatelli, que empezó su carrera como modelo con apenas 12 años, insistió en que "tenía 14 años, todo el mundo lo sabía. Incluso si la gente decía 'parece mayor de lo que es', era evidente que tenía cara de niña".
"Yo en ese momento pensaba que era adulta, que parecía mayor, pero en realidad, ahora que tengo 21 años y me veo a los 14, era una niña", sostuvo.
"Se aprovecharon de mi vulnerabilidad. Eran pedófilos", sentenció Locatelli, que nunca quiso revelar la identidad de los jugadores que la acosaban por redes sociales con mensajes sexuales.
De acuerdon con Le Parisien, el Código Penal en Francia recoge que las proposiones sexuales de un mayor de edad a un menor de 15 años a través de medios electrónicos se castiga con dos años de prisión y una multa de 30.000 euros.
Las penas por este grave delito pueden aumentarse a cinco años de prisión y una multa de 75.000 euros si las proposiciones se producen en un encuentro físico.
Paola recuerda que "de un día para otro, mi pecho empezó a notarse. Ahí fue cuando realmente empezó: la pubertad, las miradas... No me daba cuenta de hasta qué punto me hipersexualizaban los hombres mayores que yo".
Para finalizar, la influencer apunta que "necesitaba su aprobación. Decía: 'Chicas, qué gracioso, este tipo me coqueteo'. Mirando hacia atrás, ahora me da asco".
Paola Locatelli desvela que muchos futbolistas intentaron tener un encuentro con ella cuando apenas tenía 14 años, pero nunca le interesó conocerlos.
Respecto a su carrera, la joven ha logrado una exitosa transición de estrella de las redes sociales a actriz de cine y televisión.
Nacida el 2 de marzo de 2004 en la ciudad de Thionville, tiene ascendencia italiana y caboverdiana. Comenzó en YouTube en 2015, a los 11 años, y rápidamente se convirtió en un ícono de la 'Generación Z' en Francia.
Cuenta con 2 millones de seguidores en el Instagram y es embajadora de UNICEF. Se ha consolidado como actriz con papeles protagónicos en plataformas internacionales: 'Las amistades peligrosas' (2022), 'Hasta ahora todo va bien' (2023), 'Rapide' (2025) y su más reciente 'LOL 2.0' (2026) en Netflix.
También ha hablado abiertamente en medios sobre su experiencia con la violencia doméstica en la adolescencia, tema que aborda en su libro autobiográfico.