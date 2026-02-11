Ella es Eloísa, la hija de Lele Pons y Guaynaa

La influencer venezolana Lele Pons y el cantante puertorriqueño Guaynaa presentaron oficialmente a su hija Eloísa, nacida el 26 de julio de 2025, con las primeras fotografías en las que se aprecia el rostro de la pequeña. La pareja eligió Instagram para compartir el momento, desatando una ola de ternura entre sus millones de seguidores.