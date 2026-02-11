Ella es Eloísa, la hija de Lele Pons y Guaynaa

La influencer venezolana Lele Pons y el cantante puertorriqueño Guaynaa presentaron oficialmente a su hija Eloísa, nacida el 26 de julio de 2025, con las primeras fotografías en las que se aprecia el rostro de la pequeña. La pareja eligió Instagram para compartir el momento, desatando una ola de ternura entre sus millones de seguidores.
En las imágenes, la bebé aparece en brazos de sus padres, dejando ver sus llamativos ojos azul grisáceos, de tonalidad fría, que rápidamente se convirtieron en el detalle más comentado por los fans. La publicación, sencilla pero cargada de emoción, estuvo acompañada por el mensaje: “Dile hola a Eloísa”.
Las fotografías reflejan un ambiente íntimo y familiar. En una de ellas, Lele y Guaynaa observan a su hija con evidente complicidad, mientras que en otra se aprecia un primer plano del rostro de la recién nacida, cuya mirada serena y rasgos delicados marcaron su debut público.
La reacción en redes sociales fue inmediata. En cuestión de horas, la publicación sumó miles de “me gusta” y acumuló miles de comentarios celebrando la llegada de la pequeña. Seguidores, colegas y figuras del entretenimiento enviaron mensajes de cariño a la nueva familia.
A sus 29 años, Lele Pons vive una de las etapas más significativas de su vida personal. La creadora de contenido ha compartido con naturalidad y cercanía cada paso de su maternidad, pero esta vez decidió dar un paso más al mostrar por primera vez el rostro de su hija.
Guaynaa, de 32 años y cuyo nombre real es Jean Carlos Santiago Pérez, también expresó su emoción en esta nueva etapa. Desde el anuncio del embarazo, ambos se mostraron entusiasmados ante la idea de convertirse en padres, manteniendo a su comunidad digital al tanto de cada avance.
La pareja anunció que esperaban a su primer bebé en marzo de 2024, con una sesión fotográfica ambientada en escenarios luminosos y naturales. En aquel momento escribieron: “¡Estamos embarazados! ¡No podemos esperar para conocerte! Te amamos - Mamá y Papá”, una declaración que hoy cobra un significado aún más profundo.
Durante el embarazo, Lele y Guaynaa compartieron momentos divertidos y entrañables, incluyendo el comentado “gender reveal” en el que la influencer tropezó en medio de la celebración. Esa espontaneidad, que caracteriza su relación, fortaleció la conexión con sus seguidores.
Su historia de amor comenzó en 2020, cuando coincidieron en la grabación del videoclip “Se Te Nota”. La química fue evidente desde el inicio y, meses después, oficializaron su romance con una escapada a la nieve acompañada del mensaje: “MÍO (es oficial)”.
En marzo de 2023 se casaron en una boda celebrada en Miami rodeados de familiares y celebridades. Hoy, con la llegada de Eloísa y la presentación oficial de su rostro al mundo, Lele Pons y Guaynaa abren un nuevo capítulo, esta vez como padres, celebrando la vida de su hija bajo la mirada emocionada de millones.