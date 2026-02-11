Supremo regalará 200 mil lempiras; conozca cómo participar

¿Y qué más? "Tienes que armar tu pareja, tienes que buscar tu portero (puede ser tu mejor amigo), para que vos como creador podás pelear por 200 mil lempiras contra otro creador. Esto va a a ser como un mundial de 32 creadores peleando por un premio", detalló Supremo. Vale resaltar que la competencia es de boxeo.