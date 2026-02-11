  1. Inicio
Supremo regalará 200 mil lempiras; conozca cómo participar

El creador de contenido Supremo regalará 200 mil lempiras a una sola persona. ¿Cómo participar?

1 de 11
1 de 11

El creador de contenido Supremo ha dado una noticia que ha alegrado a muchos usuarios en redes sociales, ya que tiene preparado un premio de 200 mil lempiras para una sola persona.

Fotos: Instagram @soysupremo_
2 de 11
2 de 11

Esta no es la primera vez que el hondureño regalará algo, en otras ocasiones ha sorteado teléfonos inteligentes de alta gama, dinero, consolas de videojuegos, entre otros.

3 de 11
3 de 11

Pero ahora, la oportunidad está abierta para muchos catrachos, algunos ya solo esperan la fecha anunciada por el denominado "Príncipe de Honduras".

4 de 11
4 de 11

Mediante un video, Supremo dio a conocer los requisitos para participar por el premio: "Esta es tu oportunidad para que vos te podás ganar 200 mil lempiras", expresó el creador digital.

5 de 11
5 de 11

Para aplicar al concurso, Supremo desglosó los siguientes requisitos: Ser creador de contenido, tener más de 200 mil seguidores y no estar facturando mucho dinero en redes. Así lo dijo Lester, nombre de pila del tiktoker.
6 de 11
6 de 11

¿Y qué más? "Tienes que armar tu pareja, tienes que buscar tu portero (puede ser tu mejor amigo), para que vos como creador podás pelear por 200 mil lempiras contra otro creador. Esto va a a ser como un mundial de 32 creadores peleando por un premio", detalló Supremo. Vale resaltar que la competencia es de boxeo.
7 de 11
7 de 11

También, aseguró que él tiene que ver si el participante "está intentando ser más famoso", es decir, creando contenido sin poder lograr metas de monetización de acuerdo a la cantidad de seguidores que, en este caso, debe ser de mínimo 200 mil seguidores.

8 de 11
8 de 11

Finalmente, el residente en La Ceiba, dejó claro que este dinero lo regala el "Príncipe de Honduras. El único que tiene la capacidad y eso que estoy en bancarrota", afirmó.

9 de 11
9 de 11

¿Por qué en bancarrota? Esto lo dijo tras la polémica en la que se vio envuelto por una denuncia en su contra por un representante de la comunidad garífuna, luego de unas supuestas referencias racistas dichas por el tiktoker.
10 de 11
10 de 11

¿Cuándo será el evento? "La Velada de Supremo", nombre oficial del evento, se realizará el viernes 26 de junio del 2026, en el Polideportivo de San Pedro Sula. Según Supremo, está confirmado.

11 de 11
11 de 11

Aún se desconoce cómo inscribirse a la competencia, pero será anunciado posteriormente por Supremo en sus redes sociales. Lo cierto es que los requisitos son obligatorios.

