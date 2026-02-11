Quién era James Van Der Beek, actor de "Dawson’s Creek"

El actor estadounidense James Van Der Beek falleció este miércoles 11 de febrero en Texas, tras enfrentar una batalla contra el cáncer colorrectal. La noticia fue confirmada por su familia y por el portal TMZ, generando una inmediata reacción de pesar en la industria del entretenimiento y entre millones de seguidores que crecieron viendo su trabajo en televisión.
Para toda una generación que encontró en la pantalla chica un refugio emocional a finales de los años 90, Van Der Beek no fue solo un actor: fue el rostro de una etapa. Su interpretación de Dawson Leery en Dawson’s Creek lo convirtió en un ícono juvenil y en uno de los protagonistas más reconocibles de la cultura pop de aquella década.
Nacido el 8 de marzo de 1977 en Cheshire, Connecticut, James David Van Der Beek inició su camino artístico desde la adolescencia. Una conmoción cerebral sufrida mientras jugaba futbol americano a los 13 años lo llevó a involucrarse en el teatro comunitario, experiencia que despertó su vocación por la actuación y definió el rumbo de su vida profesional.
Su gran oportunidad llegó en 1998, cuando fue elegido para encarnar a Dawson Leery en la serie Dawson’s Creek, producción de The WB que se mantuvo al aire durante seis temporadas y 128 episodios. El personaje, un joven soñador y apasionado por el cine, conectó con la audiencia y consolidó al actor como uno de los rostros más populares de la televisión juvenil.
Tras el fenómeno televisivo, Van Der Beek supo diversificar su carrera. Participó en películas como Varsity Blues y The Rules of Attraction, además de incursionar en la comedia con Scary Movie, mostrando una versatilidad que le permitió alejarse del encasillamiento propio de los ídolos juveniles.
En televisión, continuó construyendo una trayectoria sólida con proyectos como CSI: Cyber, Don’t Trust the B–– in Apartment 23 y Pose. En varias de estas producciones demostró una faceta autocrítica y un sentido del humor que le permitió jugar incluso con la imagen pública que había construido en sus primeros años de fama.
En los últimos años, también se acercó al formato de entretenimiento participando en realities como Dancing With the Stars, donde mostró una dimensión más personal y cercana ante el público, reafirmando el cariño que muchos espectadores le profesaban desde hacía décadas.
A finales de 2024, el actor reveló que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3. Lejos de ocultarlo, decidió compartir su proceso y utilizar su visibilidad para generar conciencia y apoyar iniciativas de recaudación de fondos destinadas a la investigación médica.
Su esposa, Kimberley Van Der Beek, expresó que el actor enfrentó sus últimos días con "valentía, fe y gracia", palabras que resumen el tono con el que transitó esta etapa de su vida. Padre de seis hijos, encontró en su familia un espacio de fortaleza y significado más allá de los reflectores.
La confirmación de la muerte de James vino directamente de su esposa Kimberly Van Der Beek, quien pidió "privacidad" en esta difícil etapa. "Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", cocnluye la publicación, en la que se detalla que se compartirán detalles con respecto a sus anhelos, y sus últimos días de vida.