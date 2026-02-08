  1. Inicio
¿Meta cobrará por usar WhatsApp? Esto es lo que se sabe

Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, explora nuevas formas de generar ingresos con la plataforma. La posibilidad de un modelo de pago ha despertado inquietud, curiosidad y muchas dudas

1 de 12
1 de 12

El uso cotidiano de WhatsApp podría estar a punto de cambiar y la pregunta ya genera debate entre millones de usuarios: ¿pagarías una cuota mensual por usar la aplicación de mensajería más popular del mundo?

 Imagen de referencia generada con IA
2 de 12
2 de 12

Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, explora nuevas formas de generar ingresos con una plataforma que hasta ahora ha sido prácticamente gratuita para sus usuarios. La posibilidad de un modelo de pago ha despertado inquietud, curiosidad y muchas dudas.

 Foto: Cortesía
3 de 12
3 de 12

En los últimos días, distintos reportes internacionales han advertido que WhatsApp dejaría atrás su esquema tradicional para dar paso a un sistema mixto, donde convivirían dos versiones.

 Foto: Cortesía
4 de 12
4 de 12

La propuesta marcaría un antes y un después para la app, que históricamente ha defendido la privacidad y la simplicidad como pilares de su servicio. Ahora, esos principios se reconfiguran ante la necesidad de monetizar una plataforma con más de dos mil millones de usuarios.

 Foto: Cortesía
5 de 12
5 de 12

Según medios especializados, el plan contempla una suscripción mensual cercana a los 4 euros, lo que equivale a poco más de 120 lempiras. A cambio, los usuarios tendrían una experiencia libre de anuncios en espacios como estados y canales.

 Foto: Cortesía
6 de 12
6 de 12

Meta ha dejado claro que, incluso con este nuevo modelo, los chats privados no mostrarían publicidad, una decisión clave para evitar una reacción negativa masiva por parte de los usuarios más activos.
7 de 12
7 de 12

La idea de introducir anuncios en secciones visibles de la app ya no es solo un rumor. En algunas versiones recientes, ciertos usuarios han comenzado a notar cambios que apuntan a un giro comercial más agresivo.

 Foto: Cortesía
8 de 12
8 de 12

Además, desarrolladores han detectado en versiones beta de WhatsApp para Android señales técnicas que confirman el desarrollo de dos modalidades distintas: una gratuita con anuncios y otra premium bajo suscripción.

 Foto: Agencia EFE
9 de 12
9 de 12

¿Dónde y en qué países se aplicaría este cobro?

 Foto: Cortesía
10 de 12
10 de 12

De acuerdo con la información disponible hasta ahora, el plan no sería global. Meta iniciaría la versión de pago únicamente en países de Europa, descartando por el momento su implementación en América Latina, Estados Unidos u otras regiones.

 Foto: Cortesía
11 de 12
11 de 12

Aunque no existe una fecha oficial para el lanzamiento, la aparición de anuncios en estados y canales ha reforzado las especulaciones de que el nuevo modelo podría activarse en el corto o mediano plazo.

 Foto: Cortesía
12 de 12
12 de 12

Por ahora, WhatsApp sigue siendo gratuita en la mayoría del mundo, pero los movimientos de Meta dejan claro que la aplicación se encamina hacia un cambio histórico que podría redefinir cómo y cuánto pagamos por comunicarnos.

 Foto: Cortesía
