Famosos lloran la muerte de James Van Der Beek

Hollywood está de luto una vez más tras conocerse la noticia del fallecimiento de James Van Der Beek, recordado por su trabajo en la serie juvenil Dawson’s Creek. El actor murió este miércoles por la mañana. James padecía cáncer colorrectal, un diagnóstico que hizo público en 2024.
Chad Michael Murray, Sarah Michelle Gellar, Julie Plec y otros comentaron en Instagram la publicación compartida por la familia de Van Der Beek para anunciar su fallecimiento.
“Estoy muy triste por su hermosa familia”, escribió Gellar. “Aunque el legado de James siempre vivirá, esta es una gran pérdida no solo para su familia, sino para el mundo. ¡Al diablo con el cáncer!”.
Chad Michael Murray añadió: “Les envío amor y luz a su hermosa familia. James era un gigante. Lamentamos muchísimo lo que están pasando. Sus palabras, su arte y su humanidad nos inspiraron a todos; nos inspiró a ser mejores en todos los sentidos. Que Dios los bendiga”.
Julie Plec, quien comenzó su carrera trabajando con el creador de "Dawson's Creek", Kevin Williamson, publicó un breve homenaje a Van Der Beek: "Un joven vibrante. Padre, esposo y amigo. Un ícono generacional. Descansa en paz, JVDB. Duerme, Dawson".
Paul Walter Hauser, en su propia publicación de Instagram del miércoles, compartió una captura de pantalla con los más de 14,000 dólares que había recaudado en la plataforma Cameo para ayudar a financiar el tratamiento contra el cáncer de Van Der Beek. Hauser comenzó a recaudar fondos recientemente para apoyar a Van Der Beek después de que el querido actor anunciara en noviembre que subastaría recuerdos de Dawson's Creek y Varsity Blues.
Dos meses antes, se había retirado de una reunión de Dawson's Creek de una sola noche a beneficio de F Cancer y Van der Beek. Lin-Manuel Miranda lo reemplazó para la lectura en vivo del episodio piloto de la serie. "Te quiero, James", escribió Hauser en su publicación. Sé que estás en el cielo, mimado con tanto amor. Los Van Der Beek estarán presentes en nuestras oraciones diarias y recaudaremos fondos para apoyar a tu hermosa familia. Gracias por tu gran esfuerzo y por ser tan buenos amigos.
En la sección de comentarios de la publicación de la familia Van Der Beek, también participaron Jennifer Garner, Jenna Dewan, Kellan Lutz, Eric Stonestreet y Emma Slater, expareja del actor en Dancing with the Stars.
"Estoy devastada", escribió Slater. "Él es y siempre será parte de mi familia. Te quiero mucho, James. Puedes estar orgulloso del hombre que eres. Estoy muy agradecida de haber estado ahí para despedirte".
"Qué pérdida tan desgarradora. Te mando mucho cariño, Kimberly, y a tus hijos, mientras atraviesas este momento tan difícil", añadió Garner.
Por su parte, Jenna Dewan dijo: “Siempre recordaré tu dulce y gentil alma. Mi amor y oraciones están con Kim y toda la familia".