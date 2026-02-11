Este es el horario en que aplicarán multas por no usar chaleco reflectivo

Desde este miércoles 11 de febrero, los motociclistas en Honduras deberán cumplir con la exigencia de usar el chaleco reflectivo, que será verificado en operativos a nivel nacional, bajo advertencia de multa para quienes no porten la indumentaria reglamentaria. Este es el horario en el cual será aplicada la medida.
Las autoridades de tránsito comenzaron a aplicar la nueva disposición dirigida a conductores de motocicletas, como parte de las acciones para reducir accidentes y mejorar la seguridad vial en el país.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció operativos a nivel nacional para verificar el cumplimiento del uso de chaleco o arnés con bandas reflectivas, una medida que ahora pasa de la socialización a la etapa de sanciones.
Las autoridades advirtieron que quienes incumplan la disposición serán sancionados con una multa de 400 lempiras y deberán reclamar su permiso de conducir en un plazo de 72 horas.
En caso de reincidencia, la sanción aumentará en un 50 % y podría implicar el decomiso de la licencia por seis meses.
La normativa se basa en lo establecido en la Ley de Tránsito, que obliga a portar bandas reflectivas adheridas a un chaleco o arnés, en colores visibles como blanco, amarillo o anaranjado. También aplica para pasajeros de motocicletas, motonetas y bicimotos.
Aunque durante varias semanas la medida fue divulgada en medios y redes sociales, desde ahora los controles serán estrictos y se aplicarán en todo el territorio nacional.
Según datos oficiales, el crecimiento acelerado del parque vehicular de motocicletas ha venido acompañado de un aumento en los percances viales, especialmente en ciudades como San Pedro Sula, donde más del 50 % de los accidentes diarios involucran este tipo de vehículos.
Las cifras indican que en esa ciudad se reportan entre 20 y 25 accidentes cada día, de los cuales entre 10 y 15 corresponden a motociclistas. Además, se estima que circulan más de 400 mil motocicletas solo en ese municipio, sin contar la población flotante que llega desde ciudades cercanas.
Ante este panorama, la DNVT reforzará los puntos de control en bulevares, salidas y sectores considerados de alta incidencia de accidentes, como el bulevar del Norte, el bulevar del Sur, el Juan Pablo II y la salida hacia La Lima.
El uso del chaleco o arnés reflectivo será obligatorio todos los días en horario nocturno, específicamente de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana. Durante el día, su utilización quedará a discreción del conductor.
La DNVT reiteró que la finalidad de la disposición no es únicamente imponer multas, sino mejorar la visibilidad de los motociclistas en condiciones de poca iluminación y prevenir más lesiones y muertes en carretera.