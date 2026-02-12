  1. Inicio
Revelan detención de una estadounidense en el caso que conmociona al país

Una mujer de nacionalidad estadounidense y un hondureño fueron capturados durante un operativo en la Residencial La Granja, señalados como sospechosos del asesinato de Sobeyda Rodríguez García y José Darío Caballero Zelaya.

