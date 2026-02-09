Frente frío
Reunión de Nasry con Trump
.
.
.
Sucesos
Captan el momento en que roban carro a pareja en SPS
El video muestra a dos sujetos bajarse de un turismo azul y se acercan a una pareja, la encañonan y luego salen manejando la camioneta carro robada
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 11:02
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Sucesos
