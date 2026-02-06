  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Asesinan al abogado René Altamirano en el barrio Medina de San Pedro Sula

El reconocido abogado penalista René Altamirano Interiano fue interceptado por sujetos que, sin mediar palabras, le infirieron varios balazos cuando se conducían en una motocicleta.

Últimos Videos