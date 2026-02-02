  1. Inicio
Operativo policial deja cuatro pandilleros detenidos en Yoro

Durante el operativo se decomisaron dos pistolas, dos cargadores, cartuchos metálicos, envoltorios con supuesta marihuana, dos cámaras de video seguridad, dos teléfonos celulares y tres motocicletas.

