Sucesos
Dos agentes de la DPI heridos tras enfrentamiento en San Manuel
Un operativo policial terminó en un enfrentamiento armado en San Manuel, Cortés, dejando dos agentes de la DPI gravemente heridos.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 24 de enero de 2026 a las 17:01
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Sucesos
Tragedia en la política: le quitan la vida a ex precandidata de Libre
Redacción La Prensa
Sucesos
Comayagua: sicarios acaban con la vida de abogado
Redacción La Prensa
Sucesos
Rescate y capturas marcan operativo de seguridad en Comayagua
Redacción La Prensa
Sucesos
Incidente grave contra menor es investigado en Comayagua
Redacción La Prensa
Sucesos
Accidente en el Mercado Central de Gracias, Lempira, deja varios heridos
Redacción La Prensa
Sucesos
Trágico hecho en Trinidad, Copán: víctima de rapto fallece
Redacción La Prensa
Sucesos
Fallece presunto asaltante tras ser tiroteado dentro de un bus en Tegucigalpa
Redacción La Prensa
Sucesos
146 hechos violentos dejan mas de 500 victimas en la actual administración
Redacción La Prensa
Sucesos
Fallece conductor de rapidito tras incidente en bulevar del este de SPS
Redacción La Prensa
Sucesos
Accidente de tránsito deja una persona fallecida en Copán
Redacción La Prensa
Sucesos
Influencer en el ojo del huracán: arrestan a su hermana por vínculos con pandilla
Redacción La Prensa
Sucesos
Copán: fatal accidente en motocicleta deja una joven sin vida
Redacción La Prensa