‘Prefería morir con ella’: madre se quema tratando de salvar a su hija

Entre vendajes y con el dolor a flor de piel, María Montoya narró cómo fue la fatídica noche en la que un incendio no solo consumió su hogar, sino que le arrebató a su hija Siloé Argueta de 3 años. Todo sucedió en la colonia Las Delicias de La Ceiba

